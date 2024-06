“El mismo estadio, el mismo torneo”: en Argentina no olvidan el día que la Roja retiró a Messi de la Albiceleste

Argentina será el próximo rival de Chile en la Copa América de Estados Unidos. El elenco Albiceleste llega con todos los pergaminos para pelear por el título. La escuadra liderada en la cancha por Lionel Messi llega a esta competencia como la selección campeona del Mundo en Qatar 2022 y como campeón defensor de la edición 2021 que se disputó en Brasil.

Además, comenzó su paso por tierras norteamericanas con un cómodo triunfo por 2-0 contra Canadá que lo dejó en el tope de la clasificación del Grupo A.

A pesar de esto, en Argentina hay un punto que no han dejado pasar por alto. El estadio Metlife de Nueva Jersey será la sede del duelo entre la Roja y la Albiceleste, el mismo que en 2016 vio una nueva celebración de Chile contra los transandinos en la llamada Copa América Centenario.

“Mirar el pasado para entender el presente y soñar con más futuro. El 27 de junio de 2016 fue un punto de inflexión en la historia de Lionel Messi y la Selección. Y Leo regresará casi ocho años después al MetLife Stadium de uno de sus días más tristes, de uno de los momentos en que pensó que todo se había terminado con la camiseta que más ama”, destacó Olé.

“El destino pone en el camino de Messi el mismo estadio, el mismo torneo y el mismo rival. La instancia es totalmente distinta, pero está claro que cada partido con Chile tiene algo especial después de las finales perdidas por penales en el 2015 y más en el 2016″,agregaron más adelante.

De todas maneras, los últimos resultados obtenidos hacen que todo quede atrás. “Los malos recuerdos están enterrados hace rato, quedaron sepultados para siempre en el Maracaná, Londres y Lusail, pero Leo sabe que este partido es importante para seguir agigantando un ciclo que no para de crecer. Un triunfo en su primer partido con 37 años pondría a la Selección en los cuartos de final y sería un paso para soñar con el bicampeonato, en su última Copa América”, complementaron.

Para cerrar, dan cuenta de lo que podría lograr la selección pensando ya en la próxima Copa del Mundo: “Porque si hay replay de vuelta olímpica, habrá una semifinal en el MetLife Stadium, justo el escenario donde se jugará la final del Mundial 2026… Y sí, soñar no cuesta nada”.

El estadio que recibió la final de la Copa América 2016 será el escenario del duelo entre Argentina y Chile por la fase de grupos de la Copa 2024. Foto: Photosport.

La pesadilla de Messi y su revancha

Aquella Copa América de 2016 también significó un nuevo capítulo de sufrimiento para Lionel Messi. Después de que se les escapara el título del Mundial de Brasil 2014, y la Copa América de 2015, esta edición surgía como una gran chance para tomarse revancha. No obstante, la Roja supo controlar el duelo y otra vez celebró ante sus ojos, situación que lo motivó a tomar una repentina decisión, aunque al final se retractó.

“Se termina para mí la Selección”, lanzo el 10 en ese entonces. “Es increíble, pero no se me da”, lamentó después. Claro que la ausencia solo duró 45 días. “Fue una decisión en caliente y con mucho dolor por lo que pasamos”, reconoció. “Pensé seriamente en dejar, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta”, anunció en su retorno antes de disputar el Mundial de Rusia.

Lionel Messi falló su lanzamiento en la definición a penales de la final de 2016. Foto: Photosport.

Su gran revancha llegó entonces en la Copa América de Brasil 2021 contra los anfitriones en el estadio Maracaná. “Necesitaba sacarme la espina y conseguir algo con la Selección. Sabía que en algún momento se iba a dar”, comentó tras al fin poder coronarse con la Albiceleste.

“Muchas veces me había tocado irme triste, pero sabía que se me iba a dar. No había mejor momento que este, en el Maracaná. Este grupo se lo merecía de verdad. Confiaba mucho en este grupo que se fue haciendo fuerte, un grupo de personas muy buenas que siempre tira para adelante, que nunca se quejó de nada. Fueron muchos días encerrados sin ver a la familia. Por suerte se nos dio y pudimos ser campeones”, agregó en medio de la alegría.