El Monumental aguarda por una final: Colo Colo y Almirón se juegan el año ante Godoy Cruz

Sin temor a exagerar, Colo Colo se juega demasiado en la noche de este jueves. El primer paso lo dio la semana pasada en Mendoza, derrotando a Godoy Cruz por la cuenta mínima, lo que significó la primera victoria del Cacique en Argentina por la Copa Libertadores de América. Pero falta sentenciar la serie. Y eso sucederá desde las 21.30 horas en el estadio Monumental, con la presión que significa estar a 90 minutos de cumplir con la primera etapa del objetivo.

Si el equipo de Jorge Almirón supera el obstáculo del Tomba, uno de los equipos más destacados de la Copa de la Liga transandina 2024, no solo avanza a la fase 3 del certamen, sino que asegura su presencia en el concierto internacional para el año, algo fundamental tanto en lo deportivo como en lo económico. Al estar en la última ronda previa a los grupos, el cuadro albo tendrá en la bolsa, como mínimo, entrar en la Copa Sudamericana.

Para una institución que basó su mercado de fichajes en contar con un entrenador de otro bagaje a nivel Conmebol (Almirón fue el último subcampeón de la Libertadores con Boca Juniors) y logrando el concurso de Arturo Vidal, la aspiración es dar ese salto que no se pudo conseguir con Gustavo Quinteros.

El entrenador puso todas sus fichas en la serie ante los mendocinos. Eso explica que haya decidido cambiar a los 11 jugadores titulares para la visita del domingo a O’Higgins, ya sea por guardar a los estelares y también para ver en la cancha a las variantes de que dispone. El experimento no resultó, porque Colo Colo no jugó bien en El Teniente de Rancagua y los suplentes no aprovecharon la oportunidad. Esto sirvió como una suerte de disparador de una interrogante: la conformación del plantel de los albos y si todos los elementos están en la misma sintonía.

Almirón dispondrá de su mejor contingente. Vuelve la oncena estelar, la misma que ganó en Mendoza. Esto significa que la más probable alineación será con Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en la defensa; Arturo Vidal, Esteban Pavez y Leonardo Gil en el mediocampo; Cristián Zavala, Carlos Palacios y Marcos Bolados en la ofensiva. Regresa el falso 9 al equipo.

“No se puede especular. Jugamos de local. ¿Qué va a pedir la gente? Venir a ver que el equipo salga a ganar, no hay de otra manera. Son 90 minutos, es una final porque es todo o nada, así que hay que saber jugar este tipo de partidos, y la gente de experiencia es importante”, manifestó el DT en la previa al choque contra los pupilos de Daniel Oldrá, que debieron cruzar la cordillera por tierra.

“Estamos bien, pero el tipo de partido que se va a jugar de inicio es salir a ganar y sostener el mayor tiempo la presión, que el equipo sea protagonista. Enfrentamos a un buen equipo, tiene sus armas, las conocemos y tenemos que explotar lo mejor de nosotros. Tengo mucha confianza en el equipo”, añadió el estratega transandino.

Colo Colo y Godoy Cruz entrarán a la cancha sabiendo cuál será el rival de la fase 3 de la Libertadores. En primer turno, tendrán su revancha El Nacional de Ecuador y Sportivo Trinidense de Paraguay. La ida terminó 1-1 en el Estadio Defensores del Chaco. Si los chilenos clasifican, les tocará el Superclásico contra la U (programado para el 10 de marzo) en el medio de la eliminatoria. Pero primero, hay que vencer a los argentinos.