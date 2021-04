El origen de un Loco: Bielsa revela por qué recibió su particular apodo

No hay nadie vinculado al fútbol que no conozca a Marcelo Bielsa por su particular apodo: el Loco. El mote ha acompañado toda la carrera del técnico argentino, a quien se le atribuye una transformación decisiva en el fútbol chileno en su paso por la Selección, pero, a decir verdad, pocos tenían claro su origen.

Las dudas las disipa el propio entrenador del Leeds United. En una entrevista concedida a DAZN, el estratega recuerda cómo se originó la denominación que ha marcado su vida. “Cuando empecé a trabajar en las divisiones menores de Newell’s, Carlos Picerni dirigía tres divisiones y yo tenía sólo una. Y mis entrenamientos duraban más que los tres de él. Entonces, él me decía que yo estaba loco. De ahí quedó”, revela, en una de las escasas entrevistas que ha ofrecido a lo largo de su carrera.

El estratega también habló de lo más duro de su labor. “Es el peso más difícil que carga un entrenador. Cuando termina el partido y te vas a tu casa y perdiste. Tienes la tristeza de mucha gente a tu cargo”, sostiene.

Marcelo Bielsa, durante un partido del Leeds United. (Foto: AP)

“Guardiola es mágico”

En un adelanto del espacio Fever Pitch, Bielsa reconoció su admiración por Josep Guardiola, técnico del Manchester City, quien, por cierto, también ha reconocido la que siente por el ex técnico de la Roja. “Es un hombre mágico. Lo que él sabe hacer a mí me cuesta enormemente intentarlo, y ya me di por vencido. Tengo una genuina admiración por lo que hace”, sentencia.

“Interpretar las decisiones novedosas que él incorpora a un juego, ya es una forma de enamorarse del fútbol. El City siempre es indescifrable”, valora respecto de la propuesta del ex entrenador el Barcelona.

Finalmente, Bielsa habló acerca del Leeds United. “Tratamos de hacer cada vez mejor lo que hacemos. No tengo muchas otras opciones que tratar de que lo que entiendo que debe hacerse, se haga cada vez mejor, porque no tengo imaginación para cosas muy distintas”.