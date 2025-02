El potente mensaje de Almirón por la ausencia de hinchas de Colo Colo: “Ojalá se pueda ver para que mejore el espectáculo”

Colo Colo se estrena con el pie derecho en la Liga de Primera. Atrás quedó el mal inicio del Cacique en la Copa Chile. Los albos despejaron las dudas y se impusieron por 3-1 en su visita a Deportes La Serena.

En ese sentido, el técnico Jorge Almirón valoró lo realizado por sus pupilos y principalmente el haber comenzado ganando en el certamen. “Es el primer partido. Nosotros tenemos el compromiso de ratificar lo del año pasado, somos los actuales campeones. Siempre es importante ganar el primer partido y por momentos tuvimos una ventaja bastante buena en el juego. Hacer tres goles no es fácil. La cancha estaba difícil para jugar, para tener precisión. Estaba seca, con pasto largo y muy dispareja, pero el equipo hizo lo que tuvo que hacer”, comenzó señalando tras el cotejo.

El entrenador argentino también destacó la mejoría de su escuadra. “Hemos mejorado paulatinamente. Se juega muy poco. Desde que terminó el torneo hasta ahora, se jugaron muy pocos partidos. Con el correr de los partidos nos vamos a sentir cada vez mejor. Es importante haber ganado, pero hay que seguir mejorando”, añadió.

Las valoraciones de Almirón

Almirón continuó con su análisis: “Estuvo cerrado el partido, no podíamos dar ventaja. No estaba fácil jugarlo. Es un resultado importante, hicimos un buen partido en general. Para mí, es importante que hagan goles. Vicho hizo gol, Correa hizo gol, Sebas de pelota parada. Son cosas muy importante y vamos sumando cosas de solidez como equipo. Me gusta que el equipo sea fuerte, serio y hoy lo demostró”, señaló el técnico.

También tuvo palabras para Universidad de Chile, que goleó a Ñublense, y para Universidad Católica. “Son equipos fuertes. Juegan bien, tienen equipos fuertes. Igual, ayer, la ventaja fue muy grande. Tener un jugador menos en el fútbol de hoy contra un equipo que juega bien es mucha desventaja. Recién inicia esto. Era importante arrancar bien hoy. Nosotros a lo nuestro, a pensar en cada partido mejorar y salir a ganar”, dijo.

No obstante, Almirón también mandó un mensaje por la negativa de ingresar a la fanaticada alba, pues el partido disputado en La Portada se disputó sin público visitante. “Yo esperaba el estadio lleno, pero no dejaron entrar a la gente de Colo Colo parece. Ojalá que se pueda ver eso para que el espectáculo mejore. Sería muy lindo ganar con la gente de Colo Colo, que seguro llenaría la mitad del estadio”, sentenció el estratega.