El recado del campeón del mundo de River Plate que desafía a Colo Colo en Copa Libertadores

River Plate piensa en grande. El regreso de Marcelo Gallardo, el entrenador más exitoso de la institución, genera ilusión. El técnico finalizó anticipadamente su contrato en el Al Ittihad árabe y la directiva millonaria fue a buscarlo para reemplazar a Martín Demichelis. Ahora, el cuadro argentino se medirá con Colo Colo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Muñeco volvió y trajo consigo fichajes estelares, que esperanzan a la fanaticada de la Banda Sangre. Además de las incorporaciones traídas por el exdefensor, llegaron Fabricio Bustos, Maximiliano Meza, y los campeones del mundo Germán Pezzella y Marcos Acuña. Este último, principalmente, es el que más emocionó a los hinchas.

El Huevo desató la locura tras su llegada. Ya realizó su estreno en River Plate, específicamente en el empate sin goles ante Newell’s Old Boys. Ahí, el lateral se encargó de dejar un potente mensaje.

“Feliz de volver al fútbol argentino. Fue un partido trabado, muy físico. Hay que seguir, creo que se van a lograr los objetivos, me encontré con un grandísimo club”, comenzó señalando después del cotejo.

“Hay que seguir tirando para arriba para los objetivos que tenemos. River es un gran club. Los compañeros, todos los que trabajan acá, me recibieron muy bien, estoy tratando de acomodarme a lo que quiere el técnico”, añadió.

River va por todo

Acuña se ilusiona con la Copa Libertadores, el gran objetivo de River Plate. Por eso, advirtió a Colo Colo, el próximo rival de los Millonarios. “A quién no le gustaría ganarla, a quién no. Vine a un club copero así que estoy feliz y debo tratar de dar lo mejor acá. No me costó tomar la propuesta de River”, señaló el exjugador del Sevilla.

El Huevo también se encargó de zanjar una polémica que lo involucra. El lateral estaba profundamente identificado con Racing, el último equipo en el que militó antes de dar el salto a Europa. Su llegada a la Banda Sangre desató la molestia de los fanáticos de la Academia. “Esto no lo quiero hablar más. El único que me llamó fue River, fue Marcelo (Gallardo), después ningún otro club del fútbol argentino preguntó”, indicó. “Los dirigentes de Racing se manejaron muy mal, me ensuciaron a mí, a mi familia. Recibí amenazas de mucha gente, más que nada a mi familia. Se manejaron muy mal ellos”, complementó.

Ya más tranquilo, el Huevo detalló su diálogo con el Muñeco para recalar en el cuadro millonario. “Con Gallardo hablamos mucho de lo que quería para mí, de lo que podía dar y me convenció, por eso acá estoy”, sentenció.