Una transformación que beneficia a la Roja: el cambio que realizaron los chilenos que triunfan en el fútbol argentino

Williams Alarcón anota para Huracán y desde las gradas baja un melódico grito que resulta familiar para los oídos nacionales. El gol que le anota a Belgrano le vale al volante formado en Colo Colo, una de las tantas promesas que partieron de Macul sin lograr la consolidación, un tributo inconfundible. “Chileeeno, chileeeno”, se escucha en todo Parque Patricios, la casa del Globo, como en la época de Marcelo Salas. En ese mismo reducto, también hay idolatría por Rodrigo Echeverría, el volante que se ganó un lugar en la Selección en la Copa América y a quien la ovación le había llegado un poco antes: hace una semana le anotó a River Plate, en el que consideró el gol más importante de su carrera. La trascendencia de la conquista fue tal que en los días siguientes tuvo que conceder entrevistas a los principales medios del país transandino. Lo hizo de buena gana y dejó varias reflexiones interesantes. Paréntesis: en los millonarios juega el también chileno Paulo Díaz, aunque en su caso se trata de un consagrado. La misma categoría ocupan Matías Catalán en Talleres y Gabriel Arias en Racing.

También el fin de semana, Bruno Barticciotto festejó con la camiseta de la T cordobesa. Ingresó en los 61′ y su aporte terminó siendo clave para su escuadra, Talleres. El equipo cordobés caía por la cuenta mínima cuando el jugador formado en Universidad Católica saltó al campo de juego. Tardó quince minutos en marcar el empate con un cabezazo. La anotación es la sexta que marca en el actual torneo. Comparte la primera ubicación de los artilleros con el xeneize Milton Giménez y el millonario Miguel Borja. Su nombre empieza a dar vueltas por la cabeza de Ricardo Gareca, quien sigue buscando fórmulas para el ataque, ahora de cara al inicio de las Eliminatorias.

En busca de revancha

Ambos volantes se fueron a Huracán en busca del relanzamiento de sus respectivas carreras. Echeverría no había podido consolidarse en la U y tuvo que volver a Everton en 2019. En los viñamarinos retomó el nivel y volvió a ser considerado en la Roja. También lo miraron desde el exterior. En agosto de 2023 dio el salto al equipo argentino, en un préstamo con opción de compra. Los quemeros ejecutaron el acápite después de la Copa América. Ya era público el interés de Racing por los servicios del jugador. Las últimas informaciones lo vincularon, también, a Boca Juniors. Esa vez, David Garzón, el presidente del club que el chileno defiende hasta ahora, fue enfático. “Echeverría no se va a ir a Boca, se queda en Huracán”, estableció en el medio partidario Un Globo en Todas Partes. Sin embargo, dejó una ventana abierta. “Se irá al exterior en algún momento”, apuntó.

Williams Alarcón celebra el gol que le anotó a Belgrano.

Alarcón, en tanto, tuvo que salir de un Colo Colo que había vivido un traumático 2021 a La Calera. Los cementeros pagaron US$ 400 mil por el 70 por ciento de su pase. Con 50 partidos jugados en ese club, emigró al Ibiza, del ascenso español, aunque lo más significativo fue el arribo al Globo, donde ya completa 39 partidos y cuatro goles.

Hace unas semanas, se le vinculó con el fútbol inglés. La prensa británica sostenía que el Nottingham Forrest estaba dispuesto a pagar un poco más de US$ 10 millones por su ficha. De haberse concretado la operación, albos y cementeros habrían recibido ganancias. En el entorno del jugador, apuntan a Daniel Morón, el gerente deportivo de Blanco y Negro, por una cesión que dejaría ganancias anecdóticas en Macul si se concreta una operación de esa magnitud. “Hoy, Colo Colo se lo perdió y Daniel Morón se mandó la cagada del año. No puede enviar un jugador de proyección y talento a préstamo con opción de compra”, declaró su padre homónimo, a Redgol, en diciembre de 2022. Hoy, en todo caso, su vástago disfruta el momento. “El fútbol argentino es mucho más intenso que el chileno. Me gusta y estoy evolucionando en el juego, que era lo que quería”, estableció, a modo de comparación, en DSports.

En el equipo que dirige Frank Kudelka no hay dobles lecturas respecto del aporte de los chilenos. “Son dos fieras. Tener dos compañeros como ellos a uno le da gusto, por calidad humana y después por el profesionalismo y las condiciones que tienen. Lo vienen demostrando en un nivel muy parejo”, sostuvo su compañero Federico Fattori.

Barticciotto también buscaba un objetivo parecido, aunque el estatus con el que arribó era diferente: ya era seleccionado nacional. Eduardo Berizzo se había fijado en sus condiciones y le había sumado a su proceso. Con la Roja ha anotado dos goles, ambos ante República Dominicana. A la T llegó antecedido de sus buenas campañas en Palestino, pero con la espina clavada de no haberse consolidado en Universidad Católica, el club que le formó. Tenía que pelear el puesto con Fernando Zampedri, al margen de que la ductilidad le permitiera jugar en las otras posiciones del ataque.

¿Qué cambió?

De lo que no hay dudas es respecto de que Echeverría, Alarcón y Barticciotto son, hoy, jugadores distintos. “Depende de cada uno”, sostiene Waldo Ponce, quien pasó por Vélez Sarsfield respecto de las posibilidades de evolución que ofrece el fútbol transandino. En julio de 2022, apenas llegado a River Plate, Pablo Solari estableció una comparación que en Macul no gustó mucho. “Por algo le fue como le fue al equipo, con un equipo muy intenso en todo. Lo viví ya en estos días de entrenamiento, todo es muy intenso a comparación de donde estaba”, sostuvo, en un intento por elogiar a sus nuevos compañeros estableciendo un parangón que dejaba mal parados a los albos. Incluso tuvo otra. “Apenas llegué a River no era muy profesional, era alguien que jugaba a la pelota. Aprendí a comer, supe del entrenamiento en casa, aprendí, mejoré un montón, me siento mucho mejor y más cómodo con mi cuerpo. Cuando arrancas no le das importancia. Yo les pedí un consejo a los referentes porque no me sentía pleno y eso me dio herramientas que antes no tenía”, profundizó en otra entrevista.

Esta semana, Felipe Loyola, flamante incorporación de Independiente, ofreció una actualización. “Acá el fútbol es muy intenso. Se juega a uno o dos ritmos más que en Chile. Es de mucho roce, mucha fricción. Hay que darle mucho valor a la pelota, porque te presionan mucho”, sostuvo el exacerero en DSports Radio.

“En realidad, el nivel de entrenamiento depende de cada uno, más que de lo que te pidan”, apunta Ponce. En lo que sí es enfático es respecto de la pelea permanente por un puesto. “El nivel de competencia que existe ahí no existe en ningún lado. Eso hace que debas estar atento. Siempre hay otro que puede ocupar tu lugar. Los entrenamientos son exigentes, pero lo más importante está en la competencia interna. Un juvenil tiene el mismo hambre que un profesional”, enfatiza el exdefensor de la U.

Luego, analiza los tres casos “A Echeverría lo conozco más. Era medio regalón mío. Lo acercaba a la micro. Tenía nivel, ganas, barrio, ganas de surgir. El nivel de Alarcón se lo da un poco el paso por Argentina, aunque tiene buen pie. Lo mismo Bruno. En Argentina resaltan eso, porque son futboleros”, sentencia.