Pablo Solari minimiza a Colo Colo tras sus primeras prácticas en River: “Todo es muy intenso en comparación de donde estaba”

Tras dos días de entrenamiento con sus nuevos compañeros, Pablo Solari fue presentado en sociedad por la dirigencia de River Plate. Claro que el ex Colo Colo no estaba solo. En la rueda de prensa también se encontraban las otras dos incorporaciones del cuadro millonario: Rodrigo Aliendro (que ya debutó) y Miguel Borja. Todos estaban acompañados del presidente del club banda sangre, Jorge Brito, y el entrenador Marcelo Gallardo.

El problema fue que una de las primeras declaraciones del Pibe no cayó muy bien en el Cacique. Cuando le consultaron por la diferencias del fútbol chileno y el argentino, el atacante formado en Talleres fue lapidario con los albos. “Por algo le fue como le fue al equipo, con un equipo muy intenso en todo. Lo vivi ya en estos días de entrenamiento, todo es muy intenso a comparación de donde estaba”, disparó. Una comparación que no fue bien recibida en Pedreros.

Luego, Solari dio paso a la emoción y sus sensaciones tras fichar en el equipo de sus amores. “Estaba almorzando con mi novia cuando recibí el llamado. Fue emocionante para mí, por lo que vengo trabajando. Se me cayeron las lágrimas, por el aprecio que le tengo al club y lo que significa. Me llena de orgullo a mí y mi familia. Espero poder estar a la altura del club”, señaló.

“Lo estoy disfrutando al máximo, es algo que soñé desde chiquito. Es un orgullo gigante para toda mi familia. Se me llenan los ojos de lágrimas por todo lo que significa el club y la gente que tiene”. Y para que quedara aún más claro que siempre ha sido un fanático más de la escuadra gallina, el atacante reveló quién lo llevó a amar al club en el que también milita el chileno Paulo Díaz.

“Jugar en River es todo. Le tengo un aprecio muy grande, de chiquito mi papá me inculcó eso. Contento por el sacrificio que hice”, dijo sonriendo.

El futbolista llega al cuadro argentino en medio de una serie de malos resultados, los cuales originaron varios rumores de una posible salida anticipada de Gallardo. Pero fue el propio Muñeco quién desmintió dicha posibilidad y sentenció: “Uno de los objetivos del semestre no lo cumplimos, pero lejos estamos de pensar que todo está terminado y que se empiecen a especular con otras cosas y que se generen falsos comentarios con cosas y planteos extrafutbolísticos. No hay crisis y no la van a encontrar”.

Por lo mismo, el Muñeco no se guardará nada para enfrentar a Gimnasia y citó a Solari para el duelo de este jueves a las 20.30 horas, en el estadio Monumental.