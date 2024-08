El récord de Zampedri se hace esperar: la UC despierta y saca un punto que le sirve poco

Universidad Católica transitó, ante Deportes Iquique, todos los estados de ánimo. Desde la desazón hasta la ilusión. El equipo de Tiago Nunes logró despertar para sumar un punto. Fue un 2-2 que le sirve de poco. Mientras tanto, el récord de Fernando Zampedri tendrá que esperar. Ese gol 118 que necesita para alcanzar a Rodrigo Barrera no ha llegado.

Después de la derrota con Cobresal, que aterrizó de golpe las aspiraciones cruzadas en luchar por el título, el DT brasileño movió el tablero, para darle matices a un juego predecible. Guillermo Soto, de baja presentación en El Salvador, ni siquiera fue al banco. Volvió Branco Ampuero como lateral, mientras que Francisco Arancibia y Jader Gentil recuperaron camiseta de titular. La apuesta fracasó, porque el primer tiempo ante los Dragones Celestes fue de los peores pasajes del equipo desde que llegó el exentrenador de Botafogo.

La ausencia de Agustín Farías le pesó a la UC. Nunes optó por iniciar con un mediocampo de poca marca (Zuqui y Pinares por el centro) y aquello le favoreció a un Iquique que sí contaba con mayor peso específico en esa zona de la cancha. De alguna manera, Católica “regaló” el medio y lo pagó caro, con unos 45 minutos iniciales pobrísimos, en los que no fluyó con la pelota en los pies y abusó de los balones largos.

En los 18′, llegó el primer golpe de los nortinos. Le dejaron la puerta abierta a Edson Puch y el excruzado le puso una pelota de gol a Bryan Carvallo, quien apareció libre por el centro y definió con un remate colocado, batiendo a Thomas Gillier. La UC irradiaba frustración. No se encontraba en la cancha de Independencia. Arancibia y Jader fueron escaso aporte, mientras que todo dependía de Zuqui: recuperación y distribución. Volvía a quedar de manifiesto la cojera de los cruzados respecto a las alternativas para el mediocampo, lo que no se ha corregido en dos años.

Al final del primer periodo, llegó el 2-0 de Iquique a través de Enzo Hoyos, con un remate cruzado de zurda, apareciendo libre por una banda. Todos los fantasmas aparecieron en Santa Laura.

Reacción cruzada

La UC se demoró menos de cinco minutos en arreglar el panorama. Nunes hizo tres cambios, reordenó las piezas y el equipo salió con otra postura. En los 48′, un cabezazo de Gonzalo Tapia descontó. Era el reflejo de un segundo lapso que iba a ser altamente movido. Y al instante, una notable jugada personal de Branco Ampuero acabó en el 2-2. Nada que envidiarle a Cafú o Maicon.

Con el marcador igualado, el devenir del juego pronosticaba algo más favorable para Católica. Pero Iquique no fue un rival accesible. Por lo mismo, el partido tomó mayor intensidad e incertidumbre, porque podía pasar cualquier cosa. El local tuvo ocasiones como para ganarlo, pero no pudo. En los 86′, se anuló un gol a Juan Francisco Rossel, por fuera de juego de Zampedri.

La UC se afirma en la tercera posición de la tabla con 39 puntos, lo que resulta importante de cara a la Copa Libertadores. Se distancia en tres unidades de Coquimbo Unido, que perdió con la U.

Ficha del partido

U. Católica: T. Gillier; B. Ampuero, D. González, A. Parot, C. Cuevas (78′, J. F. Rossel); F. Arancibia (46′, B. González), F. Zuqui, C. Pinares (46′, C. Montes), J. Gentil (46′, E. Mena); F. Zampedri y G. Tapia. DT: T. Nunes.

Iquique: D. Castillo; D. Rojas (79′, D. Orellana), M. Blázquez, C. Rodríguez, R. De la Fuente; E. Hoyos (79′, D. Fernández), A. Nadruz, B. Carvallo (78′, J. Moya); C. González (79′, R. Farfán), S. Pino y E. Puch. DT: M. Ramírez.

Goles: 0-1, 18′, Carvallo, remata tras pase de Puch; 0-2, 45′+1′, Hoyos, con un tiro cruzado de zurda; 1-2, 48′, Tapia, cabezazo tras centro de Zuqui; 2-2, 50′, Ampuero, define tras lucida jugada personal.

Árbitro: F. González. Amonestó a Parot (UC); Blázquez, Pino, Orellana (IQ).

Estadio Santa Laura. Asistieron 9.143 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.