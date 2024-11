El recuerdo de un protagonista del día en que la Roja tocó fondo ante Venezuela en Santiago: “Fue caótico, un desastre”

Era 4 de septiembre de 2001. La Roja venía mal en las Eliminatorias, pero ni el más pesimista imaginaba el panorama. El cronómetro marcaba 72′ y Chile perdía por 0-2 ante Venezuela, en el Estadio Nacional. Imagen desoladora. El coliseo de Ñuñoa estaba semivacío. La esperanza de ir a Corea-Japón hace rato se había esfumado. En ese minuto, Rodrigo Pérez entraba a la cancha. Un recuerdo quizás agridulce para el exfutbolista, que disputaba por primera vez unas clasificatorias y volvía a la Selección tras varios años alejado. Días antes le había tocado entrar en el amistoso donde el Equipo de Todos despidió a Iván Zamorano venciendo a Francia. Ahora el mazazo era fuerte. Los goles de Ricardo Páez (57′) y Juan Arango (62′) llevaron a más de uno a calificar aquella caída como la más bochornosa de la historia del combinado nacional.

Pérez entonces militaba en Cobreloa, elenco con el que ganó tres títulos de Primera División. Desde ese encuentro ante la Vinotinto, comenzó a ser un puesto fijo en la selección chilena. Se mantuvo hasta el final del camino al Mundial de Alemania 2006. No fueron los mejores años del combinado nacional, pero el exjugador puede decir que nunca dio un paso al costado. Y no le complica recordar aquellos días aciagos en Juan Pinto Durán.

Para ese encuentro, Chile formó con Nelson Tapia; Francisco Rojas, Jorge Vargas, Luis Fuentes, Mauricio Aros; Clarence Acuña, Pablo Galdames; Claudio Núñez, Rodrigo Tello; Cristián Montecinos y Reinaldo Navia.

¿Ve similitud entre las Eliminatorias a Corea-Japón y las actuales?

A mi me tocó vivir eso, pero no podía dar una opinión sobre lo que sucede ahora.

¿Una derrota ante Venezuela sería bisagra? En el 2001 vinieron varias renuncias...

Son decisiones que no se han tomado, entonces no quiero generar algo que se transforme en una polémica. A nosotros nos tocó vivirlo. El de ahora es un partido clave, pero más allá de eso no sé si se borrarán jugadores, no sé qué pueda pasar a futuro realmente. Ahora, es cierto que estamos todos claros de que este es un partido vital, pero más allá de eso, yo no soy el indicado como para hablar de que alguien vaya a tomar una determinación así o hacer algún comentario al respecto.

Un período turbulento

En marzo de 2001, Pedro García asumió en el banco de la Roja con la misión de revertir llevarla al Mundial de 2002. El camino era complejo, pero nadie presagió los horribles resultados del DT. Se fue con un total de 25.93% de rendimiento. Sin embargo, por Eliminatorias aquella cosecha disminuye a un increíble 2.22% de producción. Recordando aquellos años, Pérez exime de cierta responsabilidad al entrenador, ya que lo vivido, según analiza, fue producto de una serie de malas decisiones compartidas.

¿Cómo se llega a la debacle en el partido ante Venezuela?

Pasaron un sin número de situaciones. Al final, el DT de turno era Pedro García, pero pasaron uno o dos entrenadores más, si no me equivoco después vino Jorge Garcés... recuerdo que habíamos jugado la despedida de Iván, el sábado, un partido entre Chile y Francia. Después se jugaba el martes y perdemos con Venezuela. Entonces, la verdad, es que fue bastante caótico, por todas las cosas que no se hicieron bien. Cuando no se hacen bien las cosas pasan situaciones como esa. Es complejo. Después las decisiones las toma cada uno. Quién quiere estar, quién no quiere estar. Quién se expone cuando las cosas andan mal, pero más allá de eso fue un desastre todo. Fue un desastre esa eliminatoria.

¿Por qué ahora se está cerca de repetir la historia? ¿De quién es la responsabilidad?

Lo que pasa es que siempre cuando las cosas andan mal se culpa al cuerpo técnico, a los jugadores. Sin embargo, para que lleguen los cuerpos técnicos hay gente que tiene que dar la venia. Entonces ellos también se tienen que hacer responsables. Es súper fácil decir que entregué todas las garantías, todas las facilidades. Como se va viendo, aquí las responsabilidades son de todos. De la dirigencia, del cuerpo técnico y de los jugadores. Es sencillo lavarse las manos. Cuando las cosas andan bien, se hacen todos partícipes de los procesos, no obstante, cuando la cosa anda muy mal, más que buscar soluciones, la gente se pone a buscar excusas y culpan a uno y culpan al otro. Pero no, acá son todos responsables, todos.