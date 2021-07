El retiro, las redes sociales y la opción de ser técnico: Las reflexiones que dejó la entrevista de Claudio Bravo

El arquero y capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, concedió una extensa entrevista a El Deportivo. Y en ella abordó diferentes tópicos como la forma en que visualiza su retiro del fútbol profesional, las redes sociales y la opción de ser entrenador una vez que cuelgue los guantes.

“El adiós a la Selección lo tengo en mi cabeza hace mucho tiempo”, fue una de sus reflexiones. A continuación, te presentamos algunas de las más destacadas:

“Viejo”

—Sí, siempre me he sentido viejo dentro de mi actividad. No por la edad que tengo. Es quizás porque empecé muy joven en el fútbol y también por mi manera de ser. Tengo más cosas de viejo que de jugador joven. Pero a mí me gusta, me agrada eso.

Su momento más emotivo en la Roja

—La única vez que lloré en la Selección fue cuando ganamos la Copa Centenario. Yo venía de una situación familiar, venía de una lesión. Llegué al torneo sin entrenar. Mis primeros tres partidos fueron un desastre, pero un desastre. Físicamente estaba, pero mi cabeza estaba en otro lado porque habíamos tenido algo con la más pequeñita en casa. Y, quieras o no, primero están en nuestra cabeza las funciones de padre. Estaba en una situación difícil que no había vivido en mi actividad. Mira cómo terminó la película.

¿Mejor que los otros arqueros de la Roja?

—No. Nunca lo he pensado, nunca lo he sentido y nunca lo veré de esa manera. Veo todo lo contrario, de hecho. Siempre me siento menos que lo demás, siempre intento aprender de los compañeros, intento hacer lo mejor posible. Sería un error pensar distinto. Me conozco y mi pensar me ayuda a mantener mi nivel durante mucho tiempo. Siempre siento la competencia del resto, eso me ayuda a estar a buen nivel.

Redes sociales

—Siempre se puede dejar algo. Hoy tenemos la herramienta potente que son las redes sociales. Debemos saber utilizarlas de buena forma. Más que dejar un legado o no, que nosotros también podamos acercarnos a las personas que nos brindan apoyo. Y que nos conozcan de otra manera: más cercanos, más normales. Es bonito que te vean en situaciones cotidianas, pero siendo cuidadoso, porque también hay niños que están pendientes de lo que uno dice, cómo lleva uno diferentes situaciones de la vida. Si podemos dejar un aprendizaje, está todo bien.

El retiro

—El adiós lo tengo en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero yo seré el primero que me daré cuenta de cuándo tengo que dejar mi actividad, cuándo no voy a estar en la Selección, o cuando llegue el día en que toque la puerta en algún club y diga que hasta aquí llegó mi camino. Y me pasa hoy en día, en la importancia de sentirme bien, sentirme útil, que sigo siendo un jugador que aporta. Cuando no sienta esas cosas, seré el primero que dé un paso al costado. Eso lo tengo más que claro. Puede ser en un año, dos, tres o no sé cuándo. Eso lo van a determinar mi cuerpo, mi cabeza y mi entorno.

Recambio

—Mientras los más grandes sigamos manteniendo ese nivel de juego y sigamos siendo competitivos, creo que nosotros pondremos las cosas difíciles. Trabajamos de una manera especial, competimos de una manera especial también y eso es complicado de mantener durante el tiempo. Eso hemos querido demostrarle a la gente joven: aprovechen las oportunidades, valoren dónde están y las otras situaciones se dan de forma natural.

¿Futuro técnico?

—Sigo pensando mucho, evaluando cosas. No me cierro a nada. Pero sí es algo que me gusta, que me llena. Ya me tomaré el tiempo para decantarme si es por ello o por otra cosa. Ahora, estos últimos años, me quiero dedicar a disfrutar de mi profesión, de dónde me toca estar a nivel de selección y club. Quiero, estos años, pasarlo bien.

Francis Cagigao, director deportivo de la Selección Chilena.

“Yo soy realista”

En tanto, otro actor ligado a la Roja que dialogó con El Deportivo fue Francis Cagigao, director deportivo de la Roja. Estas son algunas de sus frases destacadas:

La mano de Cagigao

—Eso lo hablaremos dentro de 18 meses (...) Porque es muy temprano, creo. Yo no vine solo para trabajar con la selección nacional absoluta. Eso es solo una parte de mi trabajo. Yo vine aquí a poner cimientos. El fútbol formativo y darle estructura a la federación de fútbol chilena, eso realmente es lo que yo vine a hacer.

Lo que debe mejorar la Roja

—Yo creo que debemos mejorar en el balón parado, de estrategia en contra. Porque cuando miro los números, y tengo todos los números, todo el análisis, está claro que es un área donde la Selección tiene que mejorar. No podemos conceder tanto a balón parado. También es verdad que el equipo debe aprender un poco a ser más directo, en momentos del partido. Llegamos a muchas situaciones de peligro en el último tercio del campo y no lo aprovechamos bien. No finalizamos con un centro, con disparo. Con lo cual somos un equipo que crea muchas potenciales situaciones de peligro, pero no las aprovecha (...) Creo que debemos mostrar mucha más malicia futbolística en el último tercio del campo. Y esto es algo que ya estamos hablando con Martín Lasarte.

Ser realista

—Llegué a una Selección donde ha habido unos futbolistas muy importantes que han cosechado grandes resultados en 2015 y 2016, pero también una Selección que no se clasificó a Rusia 2018 y que marcha sexta en las Eliminatorias. Yo soy realista, si alguno no quiere serlo, es su problema.

Redes Sociales

—Es verdad que hoy vivimos en unos tiempos de redes sociales, en unos tiempos donde todo tiene que ser noticia. Sí es verdad que los jóvenes y también los jugadores están enganchados a las redes. Tenemos que convivir con eso y vamos a tener que seguir haciéndolo...

Ben Brereton

—Ben Brereton es un futbolista de 22 años, que viene de la Championship. Que tiene potencial, pero que nunca jugó partidos de máximo nivel internacional, que nunca jugó en Sudamérica, que no conocía a sus compañeros y no hablaba el castellano. Lo que ha hecho es muy importante, pero si pensamos que Ben Brereton será el salvador de la situación de Chile, estamos equivocados.

Lee la entrevista completa a Francis Cagigao