El retorno del fútbol en Sudamérica: cuál es el panorama de las ligas en la región

Este lunes, el Consejo de Presidentes de la ANFP estableció que la fecha del retorno del fútbol chileno será el 31 de julio, luego de un periodo de cuatro semanas de preparación, si es que la condición sanitaria lo permite. Mientras tanto, la Comisión Retorno lleva a cabo el protocolo para la reanudación de la actividad y algunos clubes, como Huachipato, volvieron a las prácticas, pero con distancia física. Chile no es el único país que ya vislumbra la vuelta del fútbol profesional. En la siguiente nota repasamos el panorama de las ligas de Sudamérica.

Argentina

Al otro lado de la cordillera tomaron una decisión anticipada: parar el fútbol cuando recién asomaba el coronavirus en Sudamérica. La Superliga ya había concluido, pero faltaba la Copa de la Superliga para completar la temporada 2019-2020. Se jugaron algunos partidos de la primera jornada (River no se presentó ante Atlético Tucumán) y se decidió detener la actividad. La reanudación del fútbol se proyecta para el segundo semestre. Aún no hay claridad, considerando también que la Superliga, como tal, dejó de ser el ente regulador del torneo de Primera División, lo que volvió a las manos de la AFA.

Bolivia

El fútbol altiplánico está detenido desde el 15 de marzo, tal como Chile. A principios de mes, la Federación Boliviana le solicitó al Gobierno interino del país autorización para reanudar los torneos en agosto. El ente envió a los ministerios de Deportes y de Salud una propuesta para la vuelta progresiva, cumpliendo los protocolos que se requieren. Éstos no solo van para los planteles de Primera, sino que también incluyen a árbitros y a la selección mayor.

Brasil

Pese a que la situación de Brasil con la pandemia es extremadamente delicada, en algunos estados se trabaja en la reanudación del fútbol. Uno de ellos es Río de Janeiro. El gobernador Wilson Witzel aprobó la reapertura de bares, restaurantes, centros comerciales y la práctica de deportes profesionales y amateurs, con protocolos de higiene. En ese sentido, el Torneo Carioca se reanudará. El Brasileirao aún no tiene fecha posible de inicio, mientras la duda persiste con la definición de los campeonatos estaduales. Mientras eso sucede, hay clubes que ya han comenzado con las prácticas, como Internacional o Atlético Mineiro.

Colombia

Todavía no hay luz verde para el reinicio de actividades. El fútbol profesional colombiano está a la espera de la resolución del Gobierno Nacional. El Ministerio de Salud debe enviar el protocolo con todas las indicaciones sanitarias, y el documento debe tener las respectivas firmas de los regentes que lo acrediten. Los propios jugadores se han manifestado en sus redes sociales en contra de la indefinición de la liga. El paraguayo Roberto Ovelar, el mismo de opaco paso por la UC, hoy en Once Caldas, publicó lo siguiente en Twitter: “El fútbol colombiano tiene inconvenientes internos. La incertidumbre que se nos presenta a los trabajadores es impresionante. Demora en los protocolos por su estructura, calendarios no oficiales, ideas sueltas, discusiones y nada concreto hasta ahora”.

Se barajan varias alternativas, entre jugar dos torneos en el año o jugar solo uno con cuadrangulares finales.

Ecuador

En el país del Guayas aprietan el acelerador, porque mañana vuelven a los entrenamientos, luego del visto bueno del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Antes de aquello, los jugadores de los planteles de Primera División se han sometido a los respectivos exámenes de PCR. La reanudación de la Liga Pro está programada para el 17 de julio y los partidos se desarrollarán sin público, pese a que clubes como El Nacional han solicitado un “ingreso moderado” de aficionados con el afán de recaudar dinero y así hacerle peso a la crisis económica.

Paraguay

En este país ya dieron un paso hacia el retorno: testeos masivos a sus jugadores. Gerardo Brunstein, jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol, declaró en radio Mitre que, al 7 de junio, testearon a todos los equipos y tienen el resultado de la mitad, que resultaron negativos. Los planteles que dieron negativo y que cuenten con instalaciones idóneas pueden reiniciar el trabajo desde mañana. Para el 17 de julio está prevista la reanudación del torneo local, detenido desde el 8 de marzo. El Apertura lo lidera Libertad, con 19 puntos.

Perú

El país vecino proyecta la vuelta el mismo día que Chile: 31 de julio. Ayer se reunieron los clubes con la Federación Peruana (FPF), para conocer los protocolos aprobados por las autoridades y definir los pasos para la reanudación. El Torneo Apertura se reanudará, pero solo se jugará en Lima, igual que la liguilla correspondiente. Existe un cronograma para cada fase de la Operación Retorno. Entre el 15 y 17 de junio serán las pruebas para los jugadores. Luego, el 22, está previsto el comienzo de los entrenamientos individuales. El 29 de junio será el inicio de las prácticas grupales y los planteles completos podrán ejercitarse el 6 de julio. Entre el 28 y el 29 tendrían que estar los planteles instalados en la capital peruana.

Uruguay

El país que mejor ha manejado la pandemia en América del Sur no apresura la vuelta. Si en un comienzo barajaban el retorno para el 1 de agosto, la Secretaría Nacional del Deporte elevó un comunicado estableciendo que recién podrá reiniciar el Torneo Apertura el 15 de agosto, día en el cual se levanta la recomendación de no realizar actividad deportiva. El fútbol charrúa será a puertas cerradas y con el respectivo protocolo. “El Gobierno nunca manejó la fecha del 1 de agosto. El Comité de Científicos decidió que la fecha sea el 15 de agosto y es lo que estamos comunicando”, dijo Pablo Ferrari, subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte.

El fútbol uruguayo se detuvo el 8 de marzo. Solo se han disputado tres jornadas del Apertura, que tiene como puntero a Rentistas, con 9 puntos.

Venezuela

El 15 de mayo se suspendió de manera definitiva la temporada 2020. La decisión fue tomada por el Consejo Directivo de la Federación Venezolana, luego de que el gobierno estirara el estado de alarma y la suspensión de espectáculos públicos y deportivos. El 9 de marzo fue el último día en el cual hubo juegos en el país caribeño. Lo que se jugó hasta esa fecha quedó sin efecto. La idea es elaborar un formato nuevo para el segundo semestre.