El revelador antecedente que marca la trágica muerte de Juan Izquierdo en Nacional

Durante la noche de este martes el club Nacional de Uruguay informó de una lamentable noticia. Juan Izquierdo, el jugador que se desplomó en medio del partido contra Sao Paulo en la Copa Libertadores, falleció.

“Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable. QEPD. Juan, estarás para siempre con nosotros”, escribieron en sus redes sociales.

Ahora, el director Nacional de Deporte de Uruguay, Sebastián Bauzá, reveló que el futbolista había sido diagnosticado con una arritmia en un control que se le había realizado hace una década cuando jugaba en Cerro con 17 años.

“Hace 10 años, en 2014, se le hizo exámenes al plantel de Cerro. En ese momento Juan Izquierdo estaba jugando en Cerro y se le había hecho un electrocardiograma”, señaló Bauzá en Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“No significa que por tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no pueden jugar, lo que sí hay que controlarlo y estar muy seguro que los médicos de los diferentes clubes que ha pasado después del informe que va dando Gol al futuro, se controlan y se mantienen”, agregó más adelante.

Cuando se le consultó sobre el resultado de aquellos exámenes a Izquierdo, señaló que “tenía una pequeña arritmia que se le informó al plantel”.

Además, agregó que en el marco de ese programa se hicieron 5.233 exámenes cardiológicos, detectando problemas en 134 caos que fueron derivados luego a especialistas.

En este tipo de chequeos se realiza un protocolo que contempla una consulta sobre antecedentes familiares y del propio futbolista, además de un examen físico y un electrocardiograma.

“En Uruguay se está haciendo un ecocardiograma, que es lo último, que de alguna manera evita entre un 80% y 90% este tipo de enfermedades cardiovasculares”, comentó para luego añadir que “no da un 100%, por lo tanto es fundamental hacer el seguimiento y tener desfibriladores”.

El incidente

Cabe destacar que la falla cardiaca se produjo el 22 de agosto, cuando el central ingresó al campo de juego del Morumbi para reemplazar a Sebastián Coates en el segundo tiempo. Alcanzó a disputar sólo unos minutos del duelo y cayó al césped tras dar algunos pasos oscilantes, lo que generó la preocupación de los futbolistas de ambos planteles.

Fue trasladado rápidamente al señalado recinto médico, en donde informaron que se “inició inmediatamente maniobras de resucitación cardiopulmonar, incluyendo el procedimiento de desfibrilación, habiendo el paciente recuperado la circulación espontánea. Desde entonces, Juan está internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado, en ventilación mecánica y bajo cuidados intensivos neurológicos”.

Con 27 años, hizo la mayor parte de su carrera en su país, en donde defendió las camisetas de Cerro, Peñarol, Montevideo Wanderers, Liverpool y Nacional. Además, sumó un fugaz paso por México, específicamente en el San Luis.