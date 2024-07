El Team Chile ya tiene sus abanderados para los Juegos Olímpicos: Nicolás Jarry y Antonia Abraham llevarán el estandarte en París

Solo restan 18 días para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París y poco a poco los participantes van anunciando a sus abanderados en el desfile. En el caso del Team Chile, la expectación era alta, pues había un número importante de candidatos que se sentían merecedores del reconocimiento.

Finalmente, el Comité Olímpico de Chile anunció que el tenista Nicolás Jarry y la especialista en remo Antonia Abraham serán la figuras encargadas de portar el estandarte patrio en el desfile, que se llevará a cabo en el río Sena el 26 de julio.

Ambos deportistas debutan en unos Juegos Olímpicos. Nico actualmente se encuentra en el puesto 20 del ranking mundial, mientras Antonia destacó en los Juegos Panamericanos junto a su hermana Melita. con quien se ha ido haciendo un nombre a nivel internacional.

“Estoy muy emocionado, contento, orgulloso de tener la posibilidad de llevar la bandera de Chile en estos Juegos Olímpicos. Van a ser mis primeros Juegos Olímpicos, significa mucho para mí. Creo que es un sueño de todo deportista llevar la bandera en lo más alto y caminar... Bueno, en este caso, va a ser estando en un bote en París, así que va a ser un poquito especial y diferente. Pero la verdad que es una responsabilidad muy linda. Tengo un placer enorme de estar en esta posición y voy a tratar de dejar a Chile en lo más alto y disfrutar el momento”, expresó el nieto de Jaime Fillol.

Por su parte, la medallista de oro panamericano expresó su emoción. “Estoy muy contenta, muy ilusionada. No podía creer que me hayan elegido la abanderada del Team Chile para esos Juegos Olímpicos. Hay deportistas muy muy buenos y la verdad es que para mí es un orgullo poder llevar mi bandera”, manifestó.

Finalmente, Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh, manifestó su alegría por la decisión. “Estamos muy contentos con la designación de Nico y Antonia. Afortunadamente, el Team Chile cuenta con muchos deportistas que tienen méritos de sobra para ser abanderados. No fue una decisión fácil, pero estoy seguro de que los dos elegidos representarán de gran forma a sus compañeros”, sostuvo.

A su vez, el ministro del Deporte Jaime Pizarro se mostró complacido con la designación. “Quedan pocas semanas para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, y ya empezamos a vivir en Chile el ambiente de la fiesta deportiva más importante del mundo: sabemos que Antonia Abraham y Nicolás Jarry, no solo tienen una gran trayectoria y recorrido, también representan grandes valores del deporte nacional. Y al igual que toda la delegación de nuestro Team Chile, sabrán portar nuestra bandera y nuestro escudo”, indicó.

En la víspera, uno de los que se había pronunciado sobre sus opciones de ser abanderado fue el luchador cubano nacionalizado chileno Yasmani Acosta, quien manifestó que su condición de migrante podía jugarle en contra a la hora de la elección. “Me ilusiona mucho, pero yo siempre he tenido mis dudas. Muchos aman a los migrantes, pero con este hito que se ha destapado de migración también hay mucha xenofobia”, comentó este fin de semana en entrevista con El Deportivo.

“Yo quizás he tenido esa visión, quizás es correcta, quizás no, pero sí me gustaría ser abanderado, pero sé también que a ojos de otras personas soy un migrante. En un evento tan importante, que es un hito para Chile, ojalá piensen cómo debería ser”, agregó.

Inédita presentación

Por primera vez en su historia, la ceremonia inaugural no se llevará a cabo en un estadio, sino que será a orillas del río Sena, donde cada delegación irá a bordo de una de las 94 embarcaciones dispuestas para la ocasión. De este modo, los 10.500 atletas participantes en la cita atravesarán la capital francesa de este a oeste, en un recorrido de seis kilómetros que culminará en el trocadero, que será el escenario en el que se llevarán a cabo los restantes aspectos del protocolo olímpico y los espectáculos finales de la apertura.

Otra de las novedades de la obertura es que, al ser en un lugar público, la mayoría de las entradas no tendrán costo para los espectadores, quienes podrán ver las ceremonia desde los muelles superiores. Mientras que quienes deseen acceder a los muelles inferiores desde el puente de Austerlitz hasta el puente de Lena deberán adquirir boletos.

De acuerdo a la descripción que entrega el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, “el desfile por el río seguirá el curso del Sena, de este a oeste, a lo largo de 6 km. Partirá del puente de Austerlitz, junto al Jardin des Plantes, rodeará las dos islas del centro de la ciudad, la Île Saint Louis y la Île de la Cité, y pasará por debajo de los ocho o diez puentes y pasarelas. A bordo, los atletas podrán contemplar algunos de los escenarios oficiales de los Juegos, como Parc Urbain la Concorde, la Esplanade des Invalides, el Grand Palais y, por último, el puente de Léna, donde el desfile se detendrá antes de llegar al Trocadero para el final de la ceremonia”.

Se espera que 1.000 millones de personas sigan la ceremonia a lo largo del planeta. Además de los 10.500 atletas de 206 países, se estima la presencia de 120 jefes de estado, soberanos y jefes de gobierno.