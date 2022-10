El técnico de Marsella Igor Tudor mantiene la esperanza en la Champions: “Contra Tottenham será una final, el partido del año”

Igor Tudor, técnico de Olympique de Marsella se fue decepcionado por la derrota de 2-1 ante Eintracht en Frankfurt. No por la actitud de sus jugadores, sino por la falta de concentración tras recibir un gol antes de los tres minutos.

“Deberíamos haber marcado otro gol. Creo que hicimos un buen partido, pero no lo suficiente para ganar. Los jugadores dieron mucho, vi muchas cosas positivas, pero no me gustó la ventaja defensiva que dimos al principio. Por eso nos hicieron dos goles”, dijo el croata

Asimismo, reconoció que “no abordamos el partido mentalmente como deberíamos. Luego corrimos mucho e hicimos todo lo posible para cambiar las cosas, pero eso no fue suficiente”.

Consultado por la permeabilidad que presentó su equipo ante el ordenado cuadro germano, el balcánico afirmó que “los jugadores de Frankfurt crearon peligro, pero nosotros también. Hubo ocasiones en ambos lados. Aunque al final perdamos, esto se juega en los detalles. Seguimos fallando en el segundo gol, pero vi cosas positivas”.

Marsella está último en el Grupo D con seis puntos. Dos menos que los ingleses, su próximo rival en Francia, y uno menos que los germanos y el Sporting de Portugal. En ese escenario, el duelo ante los londinenses definirá su destino.

“Contra Tottenham será una final, el partido del año. Pero será en seis días, no tenemos que desesperarnos demasiado. Para los hinchas será hermoso. Teniendo en cuenta cómo hemos jugado hasta ahora, merecemos ganar”, afirmó el entrenador.

En ese sentido, derrochó confianza, ya que “somos lo suficientemente buenos para hacerlo. Fuimos valientes, podemos estar orgullosos. La forma en que hemos sacudido a todos estos equipos me enorgullece. Los jugadores lo pueden hacer”.

Pero Tudor no pierde ocasión de elogiar a Alexis Sánchez, así lo hizo también en la previa del duelo en Alemania, cuando confió a los micrófonos de RMC Sports que “es un jugador importante, hace muchas cosas de calidad. Debe seguir haciendo lo que ha hecho en partidos anteriores”.