El Tigre, en la mira: la cruda lista de errores de la Roja (y de Gareca) que firman el peor arranque de Chile en la historia de las Eliminatorias

Cuando se hacen los cálculos de puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, una derrota ante Argentina, como visita, está en la cuenta. No es novedad. Si bien en ocasiones se han rescatado empates (bajo el actual formato clasificatorio se logró rumbo a Francia 1998, Alemania 2006 y Qatar 2022), caer ante la Albiceleste en territorio transandino aparece dentro de la lógica. Sin embargo, las formas son las que dan vuelta. Y perder por 3-0 duele, aunque al frente asome el campeón del mundo.

El diseño pragmático que instaló Ricardo Gareca en el Monumental de River Plate soportó un tiempo. Y en desventaja, a la hora de ser más atrevido, el plan se desfondó y la diferencia en el marcador creció, un yerro con el factor de la diferencia de goles como criterio de definición en estas competencias.

El debut del Tigre al mando de la Roja en Eliminatorias resultó ser un duro tropezón. Post partido, reconoció la superioridad de la ‘Scaloneta’. “No fue un buen partido nuestro. De cara a lo que viene, tenemos que mejorar. Creo que Argentina estuvo bien, aunque lo pudimos controlar. La más clara del primer tiempo la tuvimos nosotros. También tuvieron esa dosis de suerte. Pudimos haber concretado ese cabezazo que pegó en el palo (de Catalán), pero no se dio. Nos complicó ese gol en el inicio del segundo tiempo. No se discute el triunfo de ellos”, manifestó el ex DT de Perú.

Luego, incluso, fue más tajante con su análisis. “Con el nivel no estoy tranquilo. Hoy jugamos mal, nos superaron, jugó bien Argentina. No es lo que queremos, pero tenemos que mejorar mucho. Quiero ser claro. Lo que le puedo decir es que hay otra historia diferente. Cada partido es una historia que hay que sacar adelante. El martes tenemos una oportunidad con nuestra historia, con nuestra gente. Tenemos que recuperar un nivel que despertó elogios en los primeros partidos”, concluye.

Clasificar a la Copa del Mundo es el gran anhelo. En rigor, es el corazón del proyecto que encabeza Gareca. Para eso vino al país. El arribo del experimentado técnico argentino devolvió ilusiones en poder retornar a la máxima cita del fútbol después de dos ediciones mirándola por TV. Los amistosos ante Albania, Francia y Paraguay alimentaron esa sensación de recobrar la memoria futbolística de un seleccionado que supo ser bicampeón de América hace menos de 10 años. Pero los resultados y el funcionamiento indican un retroceso. Ir de más a menos.

La Roja acumula una serie de pecados que la tienen en una compleja posición en su objetivo de clasificar al Mundial 2026 (cuando en este proceso hay más cupos para Conmebol).

No hay gol

Chile completó siete partidos oficiales consecutivos sin convertir: cuatro de las Eliminatorias (vs. Venezuela, Paraguay, Ecuador y Argentina) y tres en la Copa América (ante Perú, Argentina y Canadá). El último gol en partidos por los puntos lo hizo Marcelino Núñez (uno de los puntos bajos en la noche del jueves), en el minuto 90′+1′ del choque ante Perú, por las Clasificatorias, el 12 de octubre del año pasado. Eduardo Berizzo era el técnico. Más allá del dato duro, un aspecto tan complicado como la escasez anotadora es la falta de ocasiones de peligro en el área rival.

Ante Argentina, Chile registró apenas un remate a portería, contra ocho de su rival. En estas Eliminatorias tiene un promedio de 3,4 remates al arco por partido, según los datos de Sofascore. La inoperancia ofensiva va de la mano con la no consolidación de un mediocampo. En los primeros juegos de la era Gareca, asomó un diseño (en el marco del 4-2-3-1 clásico del DT) con la presencia de Osorio y Dávila por las bandas, con Núñez, Echeverría y Pulgar alternando el eje del medio. Se extravió la brújula de los amistosos, cuando Chile sí mostró un diseño más claro y llegó a sumar ocho goles en tres presentaciones.

¿Volver a la esencia? Con siete partidos al mando de la Selección, Gareca no ha encontrado el equipo. A esto se añaden ciertas decisiones cuestionables del entrenador, como la presencia de Eduardo Vargas durante 80 minutos ante Argentina. El delantero de Atlético Mineiro volvió a tener un puesto importante en la Roja con el arribo del Tigre, pero no ha refrentado esa confianza con goles. ‘Turboman’ no hace un gol oficial por Chile desde la Copa América 2021, a Uruguay, en la época de la pandemia. A su vez, llamó la atención el ingreso de Claudio Baeza (por Echeverría), cuando el marcador estaba en contra y la lógica indicaba ser más audaz. Además, Gareca tuvo en la banca a pocas alternativas ofensivas: Carlos Palacios, Jean Meneses y Ben Brereton, entre 12 suplentes. No se vistió Gonzalo Tapia.

Patricio Yáñez, exseleccionado chileno, fue tajante. Exige que Carlos Palacios juegue frente a Bolivia, en el duelo que se realizará en el Nacional. “Hasta un hincha que ve béisbol sabe que tiene que jugar Palacios, no hay que inventar demasiado”, señaló en su rol de comentarista de Radio Agricultura.

El peor arranque

Para adornar todo esto, Chile registró su peor arranque en las Eliminatorias Sudamericanas al cabo de siete partidos. Apenas cinco puntos de 21 posibles. Incluso es más baja que el inicio rumbo a Qatar 2022, donde se sumaron seis unidades en la misma cantidad de juegos (se empató en Argentina, con Martín Lasarte). Hasta la terrorífica campaña hacia Corea-Japón 2002, donde la Roja terminó en último lugar, presentó un inicio más halagüeño: 10 puntos de los primeros 21.

Al día de hoy, la selección nacional es la de peor rendimiento como visitante en las actuales Clasificatorias: 0 puntos en cuatro partidos, un gol a favor (el de Arturo Vidal a Uruguay, en la primera jornada) y 10 en contra. En lo que queda del año, el Equipo de Todos debe visita Barranquilla (enfrentará a Colombia, en octubre) y Lima (ante Perú, en noviembre). Algo habrá que sumar fuera del país.