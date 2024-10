El trabajo sicológico de Gustavo Álvarez para evitar que la U caiga por la presión de Colo Colo

La ventaja que parecía enorme hace un par de semanas, en los últimos días se acortó de manera considerable. De los 10 puntos que separaban a la U con Colo Colo, hoy sólo quedan cuatro y el Cacique tiene aún dos partidos menos que el conjunto de La Cisterna.

Por lo mismo, las matemáticas dicen que los azules ya no dependen de sí mismos, pese a ser los líderes del Campeonato Chileno con 51 unidades, para ser campeones. En cambio, si el conjunto liderado por Arturo Vidal gana todos sus encuentros dará la vuelta olímpica en noviembre próximo.

“Me es muy difícil determinar quién depende de sí mismo y quién no. Eso lo vamos a ver cuando todos los equipos tengan la misma cantidad de partidos jugados. Mientras tanto, es relativo”, le bajó el perfil a la situación Gustavo Álvarez.

Y las palabras del técnico de los estudiantiles responden a la filosofía con la que está manejando a sus pupilos, para que no caigan en la presión que significa tener al archirrival respirándoles en la oreja. “Me parece que en estas situaciones de desenlace hay que mantener el equilibrio”, reflexionó el adiestrador argentino.

Luego develó cómo trabaja sicológicamente con sus jugadores. “Defino madurez como la templanza o la forma de accionar ante situaciones externas determinantes como puede ser el desenlace del torneo. Y creo que lo mejor es seguir de la misma forma hasta la última fecha, independiente de las circunstancias. Si a uno lo altera lo exterior es una alerta a la capacidad del conductor, que soy yo, y hoy no hay nada que lo haga”.

Álvarez prosiguió explicando su manera de ver el juego aseverando que “yo estaría igual ocupando cualquier puesto de la tabla. Tengo que ser muy frío, porque si las emociones del entorno te alteran, no tomas buenas decisiones”. E insistió en que “la posición en la tabla no me altera y debo ser muy frío y muy emocional para abstraerme de las presiones del desenlace del torneo”.

Por último y para que quedara clara su postura, el transandino lanzó una frase para el bronce: “Si uno mira muy adelante cae en la ansiedad y si lamenta el pasado, no tiene sentido. Por lo que hay que abstraerse de un entorno que sanamente presiona por el desenlace de un torneo”, concluyó.

¿Cuándo juega la U y quién transmite el partido?

Universidad de Chile enfrenta a Unión La Calera este sábado 5 de octubre, a las 21 horas, en el Estadio Nacional. Y el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y la plataforma streaming TNT Sports Max.