El tri está servido para la UC

Un triunfo. Tres puntos. Lo único que separa a Universidad Católica de un título histórico para el club es el partido del miércoles ante Unión La Calera, el sublíder. Depende de los cruzados, de su temple para abrochar su tercer campeonato consecutivo, en San Carlos de Apoquindo. Es el premio que se lleva el cuadro de Holan desde La Serena, donde obtuvo una victoria clave frente a los locales, por 1-2.

El fútbol es momentos, detalles. Héroes y Villanos. Juan Cornejo pasó de la alegría del gol a la pena de un autogol. Un partido de cambiante el que animaron Deportes La Serena y Universidad Católica. Nervioso por lo que se jugaban ambos equipos, especialmente el cruzado y también entretenido, con ocasiones en las dos áreas y con el deseo patente de sumar los tres puntos.

La UC, feliz con el regreso de Puch (de muy buen primer tiempo) y Saavedra, y el dueño casa apostando a la fuerza colectiva que le ha permitido crecer de forma insospechada en la segunda rueda. Con el liderazgo marcado de Chupete Suazo, recientemente renovado, en cada reto e indicación para sus compañeros. Un choque de fuerzas parejas, que solo se desniveló con el tiro libre de Cornejo a los 25′. Una anotación que le dolió a los nortinos, que desde ahí hasta el final del primer tiempo se vieron superados por la dinámica del mediocampo de la franja.

Ya está dicho, gran partido de Puch cargado a la izquierda. Pero también una faena enorme de Saavedra, cortando muchas pelotas en campo rival. Para La Serena lo mejor fue la orden para ir a camarines, con el tiempo para reordenar el juego y la cabeza. Sin embargo, el reinicio del partido mostró el mismo rostro, con una UC mucho mejor parada en el campo y mucho más cercana al 2-0. Pero la veleidad de este deporte volvió a asomarse, ya que los granate se encontraron con el empate a los 55′, gracias al autogol de Cornejo. Para ser justos con los locales, la jugada previa fue muy bien elaborada.

El nerviosismo creció y el buen juego bajó. La pelota iba y volvía en la zona media, lejos de la emoción de las áreas. Si bien había tiempo, parecía que el miedo a perder tomaba a los equipos. La pelota detenida, eso sí, era un arma que tenía bien trabajada Católica. Quedó claro a los 68 minutos, después de un tiro de esquina que peinado en el primer palo y finiquitado por Lezcano en el corazón del área chica. Un gol de puro oficio, lo que tanto le había faltado a los cruzados en las últimas fechas.

Madurez y mayores opciones desde la banca, como la del Chapa Fuenzalida, quien ya no esta a orilla de la cancha como pelotero, sino que a la espera de la orden para sumar sus primeros minutos en 2021. El llamado llegó a los 77′, con el partido controlado desde el juego, pero no desde el marcador. Lo cierto es que La Serena no se asomaba por la portería de Dituro, así como para amenazar el triunfo. El cuadro universitario se ordenó bien en defensa y no permitió el crecimiento serenense.

Independientemente del resultado entre La Calera y Deportes Antofagasta, la concreción del tricampeonato depende de la victoria cruzada el jueves. La vuelta olímpica en San Carlos está ahí, pero claro, el fútbol siempre ofrece sorpresas. De esas que Católica ya no quiere vivir.

FICHA DEL PARTIDO

D. La Serena 1: López; Magnasco, Agüero, Fasson, Durán; Poblete, Leyton; Hormazábal (69′, Valdés), Monardes (79′, Ponce), Baeza (78′, Paredes); Suazo. DT: M. Ponce.

U. Católica 2: Dituro; Rebolledo, Astaburuaga, Huerta, Cornejo; Saavedra, Aued; Lezcano, Valencia (87′, Núñez), Puch (79′, Fuenzalida); Zampedri. DT: A. Holan.

Goles: 0-1, 25′, Cornejo anota de tiro libre gracias a una débil respuesta del portero López; 1-1, 55′, Cornejo anota en propio arco al querer frenar un tiro de Suazo; 1-2, 68′, Lezcano marca de palomita en área chica tras pivoteo de Astaburuaga en el primer palo.

Árbitro: Eduardo Gamboa. Amonestó a Poblete y Durán (LS); Cornejo y Saavedra (UC).

Estadio La Portada: Sin público.

En cursiva jugador juvenil