Empate en los primeros puestos: El líder Inter rescata un punto en su visita al escolta Napoli

Inter de Milán salió ileso en su visita al Napoli. El cuadro del suspendido técnico Simone Inzaghi reaccionó a tiempo para rescatar un trabajado 1-1 en el otro extremo de Italia y así mantenerse a un punto sobre su rival.

Tras la noche de gloria que protagonizó a mitad de semana, la afición esperaba el ingreso desde el inicio de Alexis Sánchez, sobre todo porque el miércoles la tarea será más dura ante Liverpool, por la Liga de Campeones.

Pero eso no aconteció. El suspendido técnico Simone Inzaghi continuó con sus recurrentes rotaciones y esta vez el elegido fue el argentino Lautaro Martínez, el goleador de los lombardos en esta temporada.

Y es que en la cancha del Diego Armando Maradona, en la Campania, no se jugaba sólo un enfrentamiento más entre el norte y el sur. Estaba en disputa el liderato del campeonato, situación que ambas escuadras entendieron desde el inicio, con vértigo y velocidad.

Pero fueron los napolitanos los que sacaron la ventaja muy temprano. Un penal de Stefan de Vrij contra el nigeriano Victor Osimhen, cobrado a instancias de VAR, permitió la conversión de Lorenzo Insigne, cuando el reloj no llegaba a los 7 minutos.

Tras la apertura del marcador, el elenco sureño confirmó la ventaja en el trámite. Un tiro en el vertical de Mario Rui fue un nuevo aviso para el equipo de los chilenos que, al menos en el primer tiempo, se vio cansado y sin chispa.

Los dirigidos de Luciano Spalletti -el mentor de David Pizarro- se adueñaron del mediocampo y permearon la resistencia interista a un toque y con mucha dinámica. Insigne pudo aumentar las cifras, también Osimehn, pero ambos fallaron.

Al otro lado, las llegas de tornaban lentas y espaciadas. Tanto que un cabezazo débil de Edon Dzeko y un remate del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries fue lo más cercano que tuvo el campeón para igualar cifras.

Reacciona a tiempo

Pero la fortuna estuvo del lado nerazurro. Cuando el duelo recién se iniciaba en el complementario, encontró el empate tras una jugada entre Lautaro y el mismo Dzeko, quien cabeceó de manera defectuosa, pero el rebote le quedó pleno para derrotar a David Ospina.

Entonces el partido tomó más velocidad. Napoli se dio cuenta que lo podía ganar, porque la presión que ejerció siempre le dio problemas en la salida a los monarcas.

A los 55′, el nigeriano Osimhen enfrentó sólo al meta Samir Handanovic, pero el esloveno estuvo notable en el achique. Lo mismo ante el remate del macedonio Eljif Elmas, casi un cuarto de hora más tarde.

En el lado visitante reinaba la imprecisión en la salida, sin refresco sobre todo desde la mitad hacia adelante. Pero los cambios no llegaban. Recién a pocos minutos del final, ingresaron casi juntos Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Precisamente, lo que no gusta al tocopillano, quien aseguró que no alcanza a marcar una diferencia. Aunque el marcador no se movió más. El líder y el escolta terminaron empatados y Milan podría pasar a ser el nuevo puntero si vence el domingo a la Sampdoria.