Histórico argentino carga contra Arturo Vidal: “No tiene los patitos alineados en la cabeza”

Arturo Vidal continúa crispando los ánimos en Argentina. El Rey fue el gran protagonista de la llave entre River Plate y Colo Colo, que finalmente terminó con los millonarios en las semifinales de la Copa Libertadores. Después de la eliminación alba, el volante fue el principal apuntado del otro lado de la cordillera.

El oriundo de San Joaquín encendió los ánimos desde el inicio de la serie. Su locuacidad y estilo frontal no agradaron en territorio transandino.

Por ejemplo, después del partido de vuelta, el mediocampista criticó la propuesta del conjunto local. “Los escuché decir que nos íbamos a meter atrás, pero ellos se metieron atrás, hicieron tiempo desde el primer minuto y su arquero es campeón del mundo. River se preparó para ganar la Libertadores. Gallardo nunca hizo cambios para los clásicos, pero ahora sí, porque nos tuvo miedo. Acá demostramos mejor fútbol que ellos. Hicimos una gran presentación, empezamos antes de la fase de grupos y llegamos acá. Es un buen parámetro”, indicó.

Latorre contra Vidal

Sus interacciones desataron cuestionamientos en Argentina, además de una serie de burlas tras la derrota de Colo Colo. A un par de días después del encuentro, estas no se han detenido.

Ahora fue Diego Latorre, exfutbolista y actual comentarista, quien disparó contra el Rey. “Hace poco Vidal hizo declaraciones con respecto al entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca. Después hizo lo mismo con sus propios compañeros de la Selección de Chile”, aseguró en el programa F90 de ESPN Argentina.

El otrora atacante continuó y realizó un particular análisis sobre el volante. “Hay que entender que es un personaje pintoresco. Hizo una gran contribución en el fútbol, que es un grandísimo jugador, pero no tiene los patitos alineados en la cabeza. Está claro que no los tiene”, estableció.

Latorre valoró a Vidal como futbolista, pero criticó su personalidad. “No lo juzgo de ese lugar, como un jugador de fútbol me parece extraordinario, yo lo juzgo desde ahí. Después, lo que haga con los gestos, provocando y demás, forma parte de su manera de ser, porque lo hace fuera de los límites de la cancha”, señaló.

Finalmente, el exjugador de Boca Juniors concluyó: “Tuvo otras actitudes, pero no lo juzgo. Me parece bien y pintoresco, pero evidentemente los jugadores de River lo fueron a buscar porque también les molesto”.