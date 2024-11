En Boca Juniors desmienten a Leonardo Gil tras supuestos contactos

Leonardo Gil todavía no sabe donde jugará el próximo año. El volante finalizó su vínculo con Colo Colo y no le renovaron contrato. “Cuando me contactaron en 2021, no dudé ni un segundo en unirme a este hermoso club. Si bien sabía que eran años difíciles sin ganar títulos y con una lucha por evitar el descenso, representar a un gigante de América siempre fue uno de los grandes objetivos de mi carrera, y no me arrepiento de nada”, señaló el mediocampista en su salida de Macul.

“Vivimos momentos buenos y otros difíciles, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre dejé todo por esta camiseta. Me entrené y me esforcé al máximo para rendir al 100 por ciento y tratar de darle alegrías a todo el pueblo colocolino. Hoy, luego de cuatro años puedo decir con orgullo que me voy con seis títulos y con recuerdos imborrables que siempre llevaré en mi corazón”, agregaba.

Leonardo Gil celebrando un gol por Colo Colo. (Foto: @colocolo)

“Quiero agradecer infinitamente a todos los que forman parte de este club: utileros, kinesiólogos, médicos, cocineros, cuerpos técnicos, mis compañeros y, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, quienes siempre me apoyaron y son los que realmente hacen grande a Colo Colo. Porque este club es grande gracias a su gente, y ese apoyo es algo que llevaré conmigo para siempre”, añadía.

Días después, en horas de definiciones, el Colorado aseguró que su agente ha mantenido contactos con Boca Juniors. “A mi no me llamaron de Boca, pero sí a mi representante. Estuvo hablando con una persona del Consejo. Sería muy lindo, ojalá que se pueda dar, así que estoy esperando. Estoy disponible para charlar, porque Boca es Boca. Todo el mundo sabe que soy hincha. Es el sueño de cualquier jugador de un club grande”, dijo.

Sin embargo, desde el cuadro xeneize descartan cualquier acercamiento con el futbolista argentino-chileno. “Es mentira. Es mentira esa situación. Entiendo que se van a tirar un montón de nombres y va a haber muchas situaciones en las que se va a decir que sí, que no. Que viene, que no viene. Sé cómo es un mercado de pases”, disparó Fernando Gago, entrenador del equipo transandino.

“Estoy empezando a hablar, venimos teniendo charlas sobre posibles refuerzos. Pero ni siquiera tengo una lista armada, empezando por ahí. Hablamos de nombres, pero como cualquier jugador. Podemos hablar de Messi, de Di María, de cualquiera. Se habla constantemente, pero la decisión final y la lista todavía no la presenté. Cuando lo haga, podrán acertar un poco más”, agregó el DT.

El estratega, que dirige a Gary Medel, este miércoles le dio 14 minutos al defensor nacional. “Lo dije desde el primer momento, yo voy a confiar en todos los futbolistas”, señaló en rueda de prensa.

“Todos los futbolistas están a disposición para jugar, independientemente de quién juegue el sábado no quiere decir que no pueda jugar el miércoles o viceversa. Acá nosotros sabemos que si tenemos un buen resultado en el partido del sábado es muy importante para seguir estando en una clasificación para las copas, y creo que eso es lo primordial”, complementó.