En Brasil ponen a Alexis Sánchez en la órbita de Gremio para reemplazar al uruguayo Luis Suárez

La situación de Alexis Sánchez se ha convertido en una verdadera incógnita para el mundo del fútbol. Tras quedar libre de Olympique de Marsella, el 30 de junio pasado, aún no se hace oficial el nuevo destino del atacante chileno. En ese escenario, las últimas informaciones acercan al jugador a Gremio de Brasil.

De acuerdo con informaciones surgidas en Brasil y replicadas en los medios franceses, el tocopillano es uno de los delanteros apuntados por el cuadro de Porto Alegre para reemplazar la potencial partida del uruguayo Luis Suárez.

Los medios gaúchos han especulado con la salida del Pistolero, quien tampoco ha desmentido la información. Es más, en el último duelo de la Copa de Brasil, el oriental ni siquiera ingresó ante Esporte Clube de Bahía.

“Suárez es un jugador importante, pero no lo puedo poner cuando me dice que está dolorido; si quiere jugar y se siente bien, juega. Todo depende de sus dolores y de su voluntad de querer soportar o no esos dolores en la rodilla, por eso siempre tendremos que esperar a última hora para confirmar si juega o no porque tiene días con colores y otros no”, dijo el técnico de Gremio Renato Portaluppi tras el empate 1-1 en el torneo copero.

Lo cierto es que el nombre de Suárez ha sido relacionado con el Inter Miami, equipo de la MLS de Estados Unidos, donde juega su gran amigo Lionel Messi, reciente fichaje del club propiedad de David Beckham.

La opción de Sánchez

La eventual partida del exjugador de Liverpool de Inglaterra ha puesto de cabeza a la dirigencia del equipo de Porto Alegre. Para llenar ese posible vacío, el Tricolor piensa en la llegada del tocopillano, según algunos medios locales.

Actualmente, el salario de Suárez está fijado en una cifra cercana a los 4,8 millones de dólares, entre sueldo, incentivos y derechos de imagen; de acuerdo con la información publicada por el diario Lance. Un porcentaje importante de ese sueldo es cancelado por el nuevo patrocinador del club, una casa de apuestas.

Sumas que no están tan lejos de la realidad que rodea al Niño Maravilla. Al respecto, el medio RMC Sports afirmó que la última oferta de Marsella está fijada en 8 millones de dólares brutos, de los cuales cerca de 4,5 llegarían limpios a los bolsillos del atacante chileno, después de los impuestos.