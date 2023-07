Pesar en el fútbol mundial: fallece Luis Suárez, la leyenda que llevó a Zamorano al Inter

El fútbol mundial está de luto. A los 88 años falleció el español Luis Suárez Miramontes, una de la primeras megaestrellas del balompié planetario. El gallego, quien nació en A Coruña el 2 de mayo de 1935, fue uno de los jugadores históricos de Barcelona e Inter de Milán.

Un volante de una técnica exquisita, el Arquitecto (apodo que le puso Alfredo Di Stéfano) comenzó su carrera en el Deportivo y en 1954 pasó a Barcelona, donde comenzó a destacar como una de las grandes figuras de la época.

Fue en el club culé donde ganó el Balón de Oro de 1960, siendo hasta hoy el único jugador nacido en la nación hispana que recibió tal reconocimiento. Además, estuvo nominado al premio en ocho años consecutivos, entre 1958 y 1965.

En 1961 pasó a las filas de Inter, en el primer gran traspaso de la historia, luego de que el cuadro italiano pagara 30 millones de pesetas de la época para hacerse con el pase del jugador.

En el cuadro lombardo firmó los mejores momentos del elenco lombardo, tras ganar la Copa de Campeones de Europa (actual Champions League) en temporadas consecutivas: 1963-’64 y ‘64-’65 y las respectivas versiones de la Intercontinental. Asimismo, Suárez lideró el primer título de España en la Eurocopa en 1964.

“Si no sabes qué hacer, pasa la pelota a Suárez”, se solía escuchar en el vestuario nerazzurro en esos tiempos. Como jugador se retiró en la Sampdoria, en 1973.

Sin embargo, el gallego se enamoró de Italia, especialmente de Milán, ciudad donde vivió hasta el momento de su deceso. En el Inter pasó por todos los estamentos del club. Fue entrenador, secretario técnico y presidente de la institución.

Además, fue uno de los grandes formadores del fútbol de su país. Fue seleccionador del equipo sub 21 España entre 1980 y 1988, años en que pasó al equipo absoluto en el que estuvo hasta 1991.

Su relación con Chile

A lo largo de su carrera tuvo una notable relación con los chilenos que pasaron por el cuadro lombardo. En 1996, cuando era secretario técnico del equipo, fue clave en la contratación de Iván Zamorano.

Más tarde, en 2020, no tuvo problemas en criticar la irregularidad del juego de Alexis Sánchez, cuando el tocopillano vestía la camiseta de su amado Inter, tras su llegada desde Manchester United.

“Se esperaba mucho del chileno. Ha sido una decepción. Hace dos temporadas que no cuaja una buena forma. Ha tenido problemas físicos, que a veces no son importantes, pero lo suficientemente complejos para que no te dejen coger la forma”, dijo en ese entonces al diario La Cuarta.

Un año más tarde, puso sus reparos en la llegada de Arturo Vidal al club, en Radio Catalunya: “yo ría a buscar jugadores con un porvenir más seguro, porque Vidal ha hecho años extraordinarios, pero pensando de hoy para mañana, pasado mañana no lo sé, tengo mis dudas”.

Hasta el momento de su partida, Suárez era comentarista en la radio Candena Ser y también en la RAI de Italia, donde aparecía frecuentemente entre los rostros de la televisión italiana.