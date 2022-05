En Brasil reconocen la “posición legal” de Sáez en el gol contra Santos que fue anulado por los jueces

Unión La Calera no pudo asegurar el primer lugar del Grupo C de la Copa Sudamericana después de caer por 1-0 contra Santos en un partido que no fue grato para los cementeros, pues vieron como les anulaban un gol legítimo y terminaron cayendo en el último minuto.

Una de las jugadas clave ocurrió en el primer tiempo. En los 32′ Sebastián Sáez convirtió tras un tiro libre, pero los árbitros terminaron anulando la jugada por una supuesta posición de adelanto.

Sobre esto, Lance escribió que Sáez “marcó un golazo de cabeza, pero el remate fue anulado por fuera de juego del árbitro, aún en la primera parte. Detalle: el jugador parecía estar en la misma línea que los defensas del Peixe”. El mismo medio también destacó lo sucedido con Simón Ramírez. “Entró en el segundo tiempo y al final del partido fue expulsado por confusión con los atletas de Peixe. La jugada parece haber desestabilizado a los jugadores del equipo chileno, que segundos después se llevaría el gol de la derrota”.

Por su parte, UOL comentó que “Peixe no tuvo un gran juego, pero creó lo suficiente para ganar y golpeó el poste cuatro veces. Al final, João Paulo salvó al equipo de la derrota, hubo pelea general, dos expulsados y hubo tiempo para que Barbosa anotara el gol de la salvación”.

En lo que se refiere a la juagada del delantero calerano escribieron que “en posición legal, Saéz marcó de cabeza en el minuto 32 del primer tiempo para los chilenos, pero la jugada fue anulada. No hay VAR a estas alturas de la Copa Sudamericana”, precisaron.

A su vez, Globoesporte tituló “¡Victoria épica en el Village!”, añadiendo que “Santos presionó, insistió y casi forzó la victoria 1-0 sobre Unión La Calera la noche del miércoles, en Vila Belmiro, que deja al equipo cerca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana”.

“Peixe mantuvo el control de las acciones, pero falló muchos pases entre el medio campo y el ataque y permitió contraataques del equipo chileno -que no aprovechó y solo tomó peligro en un gol de cabeza de Sáez, que fue anulado por fuera de juego”, añadieron más adelante.

Por último R7 Esportes indicó que “Santos insistió de principio a fin y, aún sin mucha organización, venció a Unión La Calera en la noche del miércoles”.

“En el 32′, Sáez recibió un centro y remató de cabeza para desviar las redes de João Paulo, pero enseguida se marcó el fuera de juego. Los visitantes se quejaron mucho, incluso en el Twitter del club con el juego aún en curso. No hay VAR en este momento”, comentaron.