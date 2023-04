En el mismo avión con Pellegrino, con una herida en la frente y asumiendo una multa: la trastienda de las horas más difíciles de Leandro Fernández en la U

Apenas Mauricio Pellegrino les otorgó al plantel de Universidad de Chile tres días libres, Leandro Fernández programó junto a su familia un viaje a Argentina. El delantero azul quiso aprovechar la oportunidad para visitar a sus familiares, en medio del parón por la fecha FIFA que suspendió toda la competencia local. En el mismo vuelo, Mauricio Pellegrino se embarcó para reunirse con sus seres más cercanos.

El fin de semana, el futbolista vivió un episodio que estuvo muy cerca de terminar en tragedia. El atacante del cuadro universitario manejaba su camioneta cuando provocó un accidente en la Ruta Provincial 2, a la altura de la Rotonda de Alpargatas. Conforme a lo señalado, posterior al hecho, el jugador intentó huir del lugar, pero fue detenido por un policía de la zona.

Al jugador de 32 años se le realizó el alcotest correspondiente, el que arrojó que se encontraba en estado de ebriedad. Fernández presentó 1.62 g/l en sangre, por lo que le cursaron un acta de infracción y le incautaron el vehículo. A pesar de esto, la Policía de PBA (Provincia de Buenos Aires) optó por no dejarlo detenido al no haber personas lesionadas. En el otro vehículo se transportaba una mujer con su hijo bebé, pero por suerte no hubo ningún herido. Esto último resultó clave para el artillero de Universidad de Chile, ya que fue el motivo por el cual la policía no se lo llevó a la comisaria. De haber complicaciones físicas, la historia pudo ser distinta. Pero todos los involucrados salieron ilesos.

La noticia molestó a Mauricio Pellegrino. El DT, quien se enteró en Buenos Aires del accidente, se sorprendió con la indisciplina de un jugador que nunca le había fallado. Más cuando el equipo había logrado cierta tranquilidad luego de meses de inestabilidad por los malos resultados deportivos. El estratega de inmediato se comunicó con Manuel Mayo, el gerente deportivo, a quien le pidió recopilar todos los antecedentes del caso.

El domingo, en el aeropuerto de Buenos Aires, Pellegrino y Fernández volvieron a encontrarse en el avión que los traería de vuelta a Santiago. El jugador, visiblemente afectado, asumió de inmediato su error. Ambos aterrizaron en Chile a las 23.45 horas.

El lunes, a primera hora, Leandro Fernández se presentó en el Centro Deportivo Azul. Desde el primer minuto, el futbolista asumió todo tipo de culpa. Se reunió con Manuel Mayo, el gerente deportivo, quien le avisó que su indisciplina le traerá un severo castigo económico. Según pudo averiguar El Deportivo, al delantero se le descontará cerca del 20% de su salario, que irá en beneficio de la casa azul que recibe a los jóvenes proyectos de regiones. El jugador acató, sin problemas.

Luego, el argentino se paró frente al plantel para ofrecer sus disculpas. Aseguró sentir vergüenza por el episodio ocurrido y prometió que no volvería a ocurrir. Horas más tarde, grabó un video para referirse a su situación frente a la prensa.

“Quería comentarles lo que sucedió el fin de semana, que escuchen mi versión. Sé que cometí una falta muy grave”, comenzó diciendo. “Agradezco que no haya pasado a mayores, que la otra familia que iba involucrada en el accidente no sufrió lesiones”, sostiene. Y añade que está dispuesto a enfrentar las sanciones que le pueda aplicar el club, en virtud de una evidente falta disciplinaria. “Y también estoy al tanto de la sanción que puedo recibir acá en el club. Estoy a disposición de lo que decidan”, manifiesta, sin mucho margen para esperar una decisión en sentido contrario.

Leandro Fernández, delantero de la U, chocó en Argentina.

En el mismo plano, relata que les dio las explicaciones respectivas al club, al cuerpo técnico y al plantel. “Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas, tanto a él como a la gente del club. Esta situación que me sucedió daña la imagen del club. Es una imagen que no queremos dar”, sostiene. “Asumo toda mi responsabilidad. Quería pedirle mil disculpas a toda la gente y a todos los hinchas de la U”, cerró.

En lo deportivo, Mauricio Pellegrino sigue meditando si castigar al delantero. Si bien en sus discursos ha sido claro al manifestar que los futbolistas deben ser un ejemplo para los más jóvenes, en su carrera como estratega no ha acostumbrado a separar a los jugadores que cometen indisciplinas. En Vélez Sarsfield, por ejemplo, luego de la acusación que recayó sobre Ricardo Centurión, Miguel Brizuela, Thiago Almada y Juan Martin Lucero por abuso sexual, el DT optó por mantenerlos en el equipo hasta cuando la medida se judicializó. Y cuando fueron separados se quejó, en una conferencia que fue muy comentada en Argentina. “Creo que todas las personas, por más que tengan una acusación, tienen derecho a estar en su trabajo”, opinó en ese momento Pellegrino.

Universidad de Chile volverá al campo de juego el próximo domingo frente a Chimbarongo. El equipo de Mauricio Pellegrino busca empezar con el pie derecho su participación en la Copa Chile.