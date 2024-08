En la ciudad del amor: atleta le pide matrimonio a su pareja tras batir récord europeo en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se transformaron en una experiencia especial para la francesa Alice Finot tanto para su vida deportiva como privada. La atleta se convirtió en una de las grandes protagonistas de los juegos al haber establecido un nuevo récord de Europa en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos con un tiempo de 8′58″67, aunque se quedó sin medallas al acabar en el cuarto lugar.

Este nuevo registro lo celebró con todo y con sorpresas. Tras cruzar la meta se fue a la zona donde la esperaban, entre otros, su pareja Bruno Martínez Bargiela, quien la apoyaba desde la galería del estadio.

En un momento, comenzó a buscar algo entre su indumentaria. Una vez que lo encontró, se reveló la sorpresa. Aquel objeto era un pin con la frase “el amor está en París” y, tras dar dos pasos hacia atrás, se arrodilló para proponerle matrimonio. La respuesta fue positiva y ambos acabaron abrazados bajo la ovación de quienes los rodeaban.

Más adelante explicó que “quería que este momento fuera inolvidable, tanto para mí como para mi pareja”, un momento que según narró lo había planeado hacer en el caso de bajar la marca de nueve minutos, objetivo que cumplió con creces.

A pesar de su esfuerzo en el remate de la última vuelta, no consiguió superar a quienes terminaron llevándose las medallas. El oro fue para Winfred Mutile Yavi de Bahréin, quien estableció un nuevo récord olímpico con un tiempo de 8′52″76. La plata fue para Peruth Chemutai de Uganda con 8′53″34, y el bronce para Faith Cherotich de Kenia, con un tiempo de 8′55″15. Esta competencia se destacó como una de las más rápidas en la historia de los Juegos Olímpicos para esta disciplina.

Sobre la carrera, la deportista francesa sostuvo: “Hice la carrera de mis sueños y logré hacerla realidad esta noche. Corrí una carrera a mi imagen. Tenía escrito en mi mano: haz tu parte. Era para no perderse, no vibrar demasiado con el público, no quedar atrapada por las chicas de delante. Sólo quería hacer la carrera que me conviene, sacar mi mejor versión”.

“No me arrepiento. Batí el récord europeo, lo que realmente significa mucho. Siempre supe que podía soñar en grande, hacer cosas que eran un poco atípicas en mi disciplina y aquí estoy, lo logré y todavía quiero más”, concluyó.

Los Juegos del amor

Antes de la situación que protagonizó la francesa, se vivió algo similar en el bádminton. El viernes pasado China revalidó el oro olímpico en la competición de dobles mixtos de badminton de los Juegos Olímpicos de París 2024 (JJOO), al imponerse la dupla formada por Si Wei Zheng y Ya Qiong Huang a los surcoreanos Won Ho Kim y Na Eun Jeong.

En medio de los festejos, el también badmintonista Liu Yuchen apareció para arrodillarse ante su novia Ya Qiong Huang y pedirle matrimonio ante miles de espectadores en la Arena La Chapelle de París.