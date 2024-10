En la U abordan la lucha con Colo Colo por el título mientras alistan el clásico con la UC

La realidad de Universidad de Chile puede cambiar radicalmente este miércoles por la tarde. Tras liderar casi gran parte del torneo, los azules pueden perder la cima de la tabla a manos de su archirrival, Colo Colo.

Esto porque si los albos se imponen en su visita a La Calera quedaran como punteros absolutos del Campeonato Chileno y le sumarán aún más presión a los estudiantiles de cara al Clásico Universitario que se jugará el próximo sábado. “No vamos a mirar lo que pase con otros equipos ni la tabla tampoco. Vamos a hacer nuestro trabajo y pelear el torneo hasta el final”, aseguró Fabricio Formiliano.

Luego el defensor agregó que el torneo “se va a definir en el final y vamos a tratar de sacar los tres puntos... Los resultados que se den después son circunstanciales, pero nosotros vamos a intentar ganar y seguir peleando allá arriba”. Eso sí, el uruguayo reveló que estarán pendientes del duelo entre caciques y cementeros.

“Lo primordial es el sábado y de reojo siempre se ven los partidos. Nosotros siempre seguimos todos los partidos y quién dice que no ve es mentira. Pero nosotros debemos enfocarnos en el fin de semana y ganar”, confesó y añadió: “La realidad de hoy es que estamos primeros, más allá de lo que pueda pasar mañana o no. Y a lo que debemos apuntar ahora es al clásico y a lograr los tres puntos, pero anímicamente estamos muy bien”.

El duelo con Zampedri

La U enfrentará a Universidad Católica este sábado (18 horas) no sólo pensando en la pelea por una nueva vuelta olímpica, sino también en el récord que puede lograr Fernando Zampedri en el Santa Laura: si el capitán de los cruzados le anota un gol a los laicos, se convertirá en el máximo artillero de la UC en toda su historia.

“Sabemos lo que es y por algo es el goleador de ellos y estos días afinaremos detalles para que eso no suceda y menos contra nosotros”, anunció Formiliano. Acto seguido el rioplatense detalló que “siempre la semana de clásico es especial y se siente diferente. Y nosotros nos enfocamos en eso, en el clásico. Es el partido que se nos viene y el más importante. Lo que pase después no depende de nosotros y no podemos hacer nada, por lo que debemos enfocarnos en nuestro trabajo para ganar y seguir compitiendo allá arriba”.

Eso sí, el refuerzo azul le puso tarea a sus compañeros en la delantera para poder superar a Católica e intentar el doblete nacional. “Tenemos que trabajar en la contundencia, pero me preocuparía más si no generáramos. Pero el equipo siempre es dominador, genera, crea muchas ocasiones de gol, a veces entra y otras no, pero son momentos y ojalá seamos lo más contundentes posibles en estas últimas tres fechas y en la final de la Copa Chile”, concluyó.