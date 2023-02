En la U apuntan a los árbitros: “Se están dando un papel que no deberían, lo importante somos los jugadores”

Universidad de Chile vive un buen presente. El elenco universitario volvió a cosechar un nuevo triunfo de la mano de Mauricio Pellegrino, pero desde el CDA no se dan el tiempo de celebrar y ya piensan en el siguiente rival.

José Castro, lateral que jugó en la victoria frente a O’Higgins, repasó el presente laico. También aprovechó de referirse a la situación que hoy tiene en la mira a los árbitros, en lo que hace relación a la idea de querer aumentar la cantidad de minutos jugados en cada encuentro.

En primera instancia, el futbolista apuntó hacia las nuevas determinaciones arbitrales. “El tema del protagonismo se comentaba por el tema de las faltas no cobradas y lo que trae consigo el ‘siga siga’. Ellos se están dando un papel que no deberían, porque lo importante somos los jugadores que le damos la vida al fútbol. Los árbitros están tomando un protagonismo que no deberían tener”, mencionó Castro.

Bajo esta línea, también dio a conocer su punto de vista sobre no cobrar algunas infracciones para mantener el ritmo de los partidos. “Por momentos, nos va a servir que siga el balón en juego y en otros nos va a perjudicar. Creo que pasa mucho por la manera que lo vea cada uno”, añadió el lateral universitario.

Por otra parte, agrega que, por momentos, el arbitraje no suele ser parcial para ambas escuadras y termina siendo un panorama complejo. “Lo que se debería cobrar, se tiene que cobrar. Lo que no, no se cobra, pero da que hablar por muchas cosas y ahí se ve, se nota que no están aplicando el mismo criterio”, enfatizó el jugador.

Las dos victorias seguidas de la U ayudan para un grato ambiente en el CDA. Los entrenamientos durante la semana son distintos y así lo manifestó Castro. “Ayuda para los trabajos. Venimos con la confianza de dos partidos ganados, que no se daba hace tiempo, y con este serían tres, que no se veía hace mucho más, y nos serviría demasiado. Desde ahí estaremos viendo para lo que estamos como equipo”, argumentó el futbolista en la rueda de prensa.

La zona defensiva es uno de los puntos que más ha trabajo Universidad de Chile. Los números lo avalan: en dos encuentros solo ha recibido un gol. Uno de los defensores más sólidos es Matías Zaldivia, jugador que recibió los elogios de Castro. “Es un jugador muy experimentado. Yo estoy recién saliendo al aire, como se puede decir, y que llegue un zaguero con esa experiencia me sirve mucho, me habla y facilita consejos”, dijo el lateral al referirse sobre el ex Colo Colo.

El próximo apronte de la U es de visitante ante Curicó. El partido será el encargado de abrir la sexta fecha del Campeonato Nacional, a contar de las 20:00 horas, este viernes, en el Estadio La Granja.