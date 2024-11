En la UC apuntan a las exigencias de Tiago Nunes: “Hay expectativas que producen choques”

En Universidad Católica ya se preparan para enfrentar sus desafíos de la temporada 2025. Después de las evaluaciones respectivas del cierre de 2024, en el que la UC quedó fuera de la Copa Libertadores, quedaron definidas algunas partidas.

Ian Toro, Aarón Astudillo, Gary Kagelmacher y Nicolás Castillo dejaron el club. Además, Cruzados informó que estaban en proceso de negociaciones para extender el contrato de otros tres jugadores: César Pinares, Cristián Cuevas y Alfonso Parot. Eugenio Mena y Agustín Farías renovaron automáticamente sus contratos tras cumplir con las cláusulas establecidas.

De todas maneras, el entrenador Tiago Nunes cree que esto es insuficiente y ha exigido que la dirigencia liderada por Juan Tagle le traiga los refuerzos necesarios para enfrentar los próximos torneos.

El DT no quiere perder tiempo y espera contar con el mayor número de futbolistas bajo sus instrucciones para el inicio de la pretemporada que está contemplada para el jueves 12 de diciembre. Lo ha remarcado de manera inalcanzable, ya que no quiere repetir lo sucedido en el campeonato anterior. Nicolás Núñez, el técnico que terminó siendo despedido a comienzos de año, no contaba con ningún refuerzo al inicio de los trabajos de pretemporada. Incluso, viajó a Perú a una serie de amistosos sin incorporaciones.

Por lo mismo, ya está enfocado en potenciar diferentes áreas. Quiere un volante central, volantes ofensivos y extremos, considerando la llegada de al menos cinco jugadores.

Ante esta medida de presión, en la UC mantienen la tranquilidad. “Hay conversaciones con él permanente. En esta etapa siempre hay algo de negociación, de buscar expectativas. Hay expectativas que producen choques. Hemos sido sinceros que hay recursos acotados para esta materia, que están lejos del presupuesto que es normal”, comenzó señalando Juan Tagle.

“Estamos viendo las expectativas de él y nuestras posibilidades. A veces es difícil conseguir refuerzos en este minuto”, continuó indicando el presidente de Cruzados.

En cuanto al tiempo para concretar la llegada de futbolistas, Tagle sostuvo que “la realidad indica que hay jugadores que estamos mirando que están compitiendo en sus respectivos torneos, otros que tienen otras opciones. No nos podemos poner un plazo, más bien nos ponemos metas”.

Tampoco se la jugó con un número determinado. “Hablamos de la disponibilidad de recursos y cómo ocuparlos de la mejor manera. Eso puede ser con pocos jugadores de gran valor o más jugadores con un valor menor”, explicó.

Nuevo hito

Otro hecho que ha marcado la jornada para Universidad Católica ha sido la oficialización del nombre que tendrá el renovado estadio de San Carlos de Apoquindo.

Con un porcentaje superior al 85 en el avance de la reconstrucción del reducto, desde Cruzados dieron a conocer que el naming rights del estadio será Claro Arena, tal como había adelantado El Deportivo. Desde el reducto precordillerano, Juan Tagle, presidente de Cruzados, expuso su conformidad por el simbólico momento. “Este anuncio representa la concreción de un acuerdo histórico en materia de gestión deportiva. Un paso como el que hoy está dando Universidad Católica demuestra lo relevante que es el apoyo de la empresa privada para evolucionar en el deporte. Estamos de verdad muy satisfechos de darle la bienvenida al Claro Arena e invitamos a todos los Cruzados a sentirse orgullosos por este enorme esfuerzo que hemos realizado quienes amamos a la UC para contar con un gran estadio que pronto pueda entrar en pleno funcionamiento”, señaló el directivo.

Claro Arena es el nuevo nombre del estadio de la UC. (Foto: Comunicaciones Cruzados)

A su vez, Héctor Gómez, gerente de Marketing de Claro Chile, apuntó que “en nuestra compañía creemos en el poder transformador de la tecnología, el deporte, la cultura y la entretención. Claro Arena, un estadio con full conectividad 5G, ofrecerá una experiencia única, conectada y sustentable para toda la comunidad. Este recinto, el más moderno de Sudamérica, será un símbolo de innovación: un espacio multipropósito diseñado para unir a las personas y promover el desarrollo social. Como compañía, estamos orgullosos de ser parte de este hito que marcará un antes y un después en la historia del deporte, la cultura y la entretención en nuestro país”.

Además, en Cruzados dieron a conocer otros elementos con que tendrán en el Claro Arena. “Considerado el más sustentable en América Latina, contará con una planta fotovoltaica que generará la energía que el estadio requerirá para su funcionamiento diario, mientras que todo el requerimiento de energía adicional en días de eventos masivos será provisto mediante suministro de energía certificada de origen 100% renovable. Así mismo, destacan otros elementos, como una planta de tratamiento de aguas grises, la reforestación de los entornos con especies nativas de bajo consumo hídrico, además de ser construido con acero verde y el uso de madera en la estructura de fachadas y las cuatro cubiertas que tendrá el recinto”, expusieron en un comunicado.