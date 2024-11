Tiago Nunes le golpea la mesa a la UC para apurar la llegada de refuerzos

“Necesitamos traer refuerzos, refuerzos de jerarquía”. Las palabras corresponden a Fernando Zampedri, goleador de Universidad Católica. La solicitud que se dio justo después del triunfo por 1-2 que consiguieron los de la franja sobre Universidad de Chile y que significó quitarle el invicto a los azules en el primer semestre de la temporada. El desahogo se hizo hace más de seis meses, justo a la mitad de la temporada.

Con el paso de las semanas, los resultados no se fueron dando y, poco a poco, los de San Carlos de Apoquindo fueron perdiendo terreno en la clasificación. El golpe fue aún peor cuando en la última fecha perdieron la chance de clasificar a la Copa Libertadores tras caer contra Coquimbo Unido, siendo desplazados al quinto lugar.

El cierre de temporada también marcó algunas salidas. Después de las conversaciones respectivas entre el gerente deportivo José María Buljubasich y el técnico Tiago Nunes, se definieron los nombres de quienes no seguirían en 2025. Ian Toro, Aarón Astudillo, Gary Kagelmacher y Nicolás Castillo dejan el club. Además, Cruzados informó que estaban en proceso de negociaciones para extender el contrato de otros tres jugadores: César Pinares, Cristián Cuevas y Alfonso Parot. Eugenio Mena y Agustín Farías renovaron automáticamente sus contratos tras cumplir con las cláusulas establecidas.

Refuerzos

Ante estas bajas, el técnico Tiago Nunes no quiere perder tiempo y espera contar con el mayor número de futbolistas bajo sus instrucciones para el inicio de la pretemporada que está contemplada para el jueves 12 de diciembre. Lo ha repetido de manera inalcanzable, ya que no quiere repetir lo sucedido en la última temporada. Nicolás Núñez, el técnico que terminó siendo despedido a comienzos de temporada, no contaba con ningún refuerzo al inicio de los trabajos de pretemporada. Incluso, viajó a Perú a una serie de amistosos sin incorporaciones.

Nunes, en ese sentido, se ha puesto firme en sus requerimientos. Asume que para poder destacar en los torneos que se avecinan, necesita sumar jugador de alto nivel. Por lo mismo, ya está enfocado en potenciar diferentes áreas. Quiere un volante central, volantes ofensivos y extremos, considerando la llegada de al menos cinco jugadores.

El gran problema en este sentido es la falta de recursos que tienen los franjeados para cerrar estas contrataciones. Esta situación se explica debido a que no contarán con los millonarios recursos que entrega la Copa Libertadores al no poder concretar la clasificación a la competencia. A su vez, la construcción del nuevo estadio San Carlos de Apoquindo ha significado una fuerte inversión. “Hay que contextualizar en un momento en el que la UC está en dos frentes. Uno es la parte deportiva y la otra es la construcción de un estadio. Ambas cosas genera un estrés, una tensión y otras situaciones estar en este proceso. Uno quiere transmitir que ojalá pudiéramos ser campeones y tener un estadio como lo estamos haciendo”, sostuvo Buljubasich hace algunas semanas.

“El foco de una institución en un momento como este, me parece injusto hablar de crisis. El ideal sería hacer un estadio como lo estamos haciendo y salir campeones. La parte del estadio ha afectado indirectamente la parte deportiva, pero no tiene toda la culpa. Hay errores que hemos cometido, reflexionó más adelante.

“Estamos analizando un montón de posiciones y va a depender de las posibilidades que aparezcan. Cualquier jugador que quiera llegar de otra liga, lo más probable es que terminen sus competencias en diciembre. Este proceso va a ser muy largo y luego vamos a ir viendo las prioridades”, puntualizó respecto de la búsqueda de refuerzos.

Ahora, con Nunes presionando, la dirigencia necesitará darle un nuevo impulso a la conformación del plantel 2025.