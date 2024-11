¿Qué sucederá con Nicolás Castillo? La UC informa las salidas del plantel tras su irregular 2024

Universidad Católica entra en tiempos de balances. Este domingo por la mañana se llevó a cabo en San Carlos de Apoquindo una reunión entre plantel, cuerpo técnico y dirigencia. Una situación que había sido anticipada por Tiago Nunes en la rueda de prensa que dio tras la caída estudiantil ante Coquimbo Unido, que los privó de quedarse con el Chile 3 para la Copa Libertadores. “Hemos hablado sobre lo que necesitamos para la próxima temporada. Como cualquier equipo, tenemos limitaciones económicas, pero de manera conceptual tenemos que hacer un fútbol más parecido al que históricamente ha hecho Católica. Un equipo que sea protagonista. Esa es la idea principal. Hay algunas charlas. Tendremos una reunión con todo el equipo”, declaró.

Tras la charla con la plantilla, desde Cruzados dieron a conocer las salidas. Confirmaron que se van Nicolás Castillo, Gary Kagelmacher, Aaron Astudillo e Ian Toro. En el caso del ariete, ya había anticipado su situación con un mensaje en sus redes sociales. “¡Gracias por esta carta! Nadie me regaló nada y a veces te pagan así cuando lo das todo”, respondió el delantero a una misiva enviada por un grupo de fanáticos que pedían su continuidad. El futbolista de 33 años se va del club que lo formó después de haber jugado 12 partidos y anotar dos goles en el año. En total, son 60 anotaciones en 120 encuentros en la UC.

Por otro lado, en Las Condes informaron que buscan extender los contratos de César Pinares, Cristian Cuevas y Alfonso Parot. En esa línea, también se renovaron automáticamente los vínculos de Agustín Farías y Eugenio Mena. Ambos tuvieron un rendimiento irregular a lo largo del año, con buenos partidos, pero otros malos. Aun así, una cláusula en sus contratos les permitió asegurar su continuidad en el elenco de la franja.

Además, señalan que siguen en conversaciones con Gonzalo Tapia para lograr su permanencia en la institución precordillerana. El contrato del seleccionado nacional vence a fin de año, pero en la directiva de Cruzados no se rinden y quieren convencerlo de continuar. Eso les permitiría asegurar algún ingreso futuro en caso de venderlo. Ahora, si es que no renueva, se iría gratis. Aun así, en el caso del atacante, Nunes ya anticipaba que puede darse una salida al fútbol brasileño. “Le dije los clubes a los que no debería ir en Brasil, creo que hay equipos que matan deportivamente al jugador. Tiene que elegir bien, ver las condiciones”, reveló.

“Están los mejores extranjeros que se pueden traer, tienen plata. Es un torneo muy parejo, hay siete equipos peleando el título. Cuando se fue a Gremio, a Aravena le dije que tendría que tener paciencia, no jugó en 45 días y hoy es titular. Es un motivo de felicidad. Acá hay buen potencial para jugar en Brasil y otras ligas”, añadió el técnico.