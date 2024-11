La desazón de Tiago Nunes tras el fracaso de la UC: “Un equipo como Católica no puede estar en esta condición”

La UC fracasó en su afán de entrar a la Copa Libertadores como Chile 3 al caer ante Coquimbo Unido en Santa Laura. Si bien aun tiene chances de meterse en el máximo torneo continental, estas son mínimas y tienen que darse muchos resultados para que suceda. Por eso mismo, Tiago Nunes asume la situación actual de su equipo. “Hay que entender que nuestra realidad es de Copa Sudamericana, prepararemos el equipo para llegar a la fase de grupos. Yo conozco esa competencia, salí campeón. Te abre puertas. Hay que esperar una serie de resultados y quizás seamos el Chile 4″, señaló en rueda de prensa.

El estratega hace una autocrítica y se culpa del rendimiento en la recta final del certamen. Pero también hace hincapié en que la localía intermitente sigue afectando a la institución. “Tenemos que entender que un equipo como Católica no puede estar en esta condición. Hay que encontrar nuevos rumbos, hacer cosas de forma distinta en la próxima temporada. Ahora no queremos exponer a nadie. Arrancar una nueva temporada es una buena oportunidad para mejorar. Los números no mienten. Ocupamos el décimo puesto jugando de local. Santa Laura, La Florida y Rancagua no son nuestra casa. Al ceder la localía, la UC pierde capacidad competitiva. Mientras el estadio no esté listo vamos a sufrir con este tema, espero que podamos mejorar para la próxima temporada”, dijo.

La UC cayó ante Coquimbo Unido. Foto: Photosport

De esta manera, remarca la diferencia que hubo en el rendimiento de Universidad Católica cuando fue forastero y cuando le tocó recibir a los rivales. “Hemos logrado los puntos necesarios de visita, pero nunca sacamos ventaja de local. Eso es definitorio para llegar una condición mejor. A esta fecha debíamos llegar asegurando el tercer puesto. Hoy perdimos tres veces jugando con el mismo equipo y de la misma forma. Nos metieron gol una vez más de balón detenido. No encontramos la forma necesaria para poder superarlos”, expresó.

Finalmente, reconoció que ya ha sostenido diálogos con la directiva de Cruzados pensando en el armado del plantel de cara a la próxima temporada y reveló que mañana habrá una reunión con el plantel para evaluar los casos. “Hemos hablado sobre lo que necesitamos para la próxima temporada. Como cualquier equipo, tenemos limitaciones económicas, pero de manera conceptual tenemos que hacer un fútbol más parecido al que históricamente ha hecho Católica. Un equipo que sea protagonista. Esa es la idea principal. Hay algunas charlas. Mañana tenemos una reunión con todo el equipo. No hemos tenido los resultados necesarios. Nunca faltó esfuerzo, pero como comenté, todos fallamos. Yo lo hice en los planteamientos”, declaró.