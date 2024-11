El Mundial Sub 20 sufre su primer revés: la FIFA borra el estadio Sausalito y confirma cuatro sedes para el certamen

La realización del Mundial Sub 20 se acerca a pasos agigantados. En concreto, el certamen que recibirá Chile se llevará a cabo entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre del 2025. En ese contexto, ya se confirmaron las sedes del campeonato. Y la federación nacional sufrió su primer revés.

El plan original contemplaba que las ciudades que albergarían el certamen serían Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua y Talca, según lo propuesto desde Quilín. Sin embargo, este lunes, cerca del mediodía, la FIFA envió una carta a Quilín con la determinación de quitar al estadio Sausalito del listado, según información recabada por El Deportivo. ¿La razón? El no cumplimiento de diferentes tareas que le fueron asignadas durante las últimas semanas. Pese a los intentos de Quilín de mantener al reducto de la Quinta Región, desde Zúrich se aferraron la idea de realizar el Mundial en solo cuatro sedes para evitar una logística mayor.

Pablo Milad junto a Gianni Infantino. (Foto: @anfpchile)

De esta forma, aprobaron cuatro de los recintos propuestos por la ANFP: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile; Estadio El Teniente, Rancagua; Estadio Fiscal, Talca; Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Los plazos de la FIFA

A inicios de octubre, Pablo Milad había anticipado que la decisión, pese a que la federación ya había presentado a las ciudades, estaba en manos del organismo presidido por Gianni Infantino. “Las sedes preseleccionadas están supeditadas a las respuestas de las autoridades con respecto a los requerimientos de FIFA, que les preocupa mucho las canchas de entrenamiento, ahí hay que invertir, donde va a quedar para nuestro fútbol, la calificación es de 1 a 5 y tuvimos en algunas 1, otras 3 y alguna 4, pero sí tenemos que invertir, donde FIFA hará una inversión en nuestro país porque quiere que quedemos con un legado”, dijo.

“Hay tres fechas que tienen que ratificar a un año, estamos trabajando firme con la FIFA, han venido a inspeccionar hoteles y canchas, han venido expertos. Ahí vamos a aprovechar de capacitar a todos los cancheros de nuestro país para mejorar la calidad. En Quilín las canchas están maravillosas, pusimos riego automático, que no existía, cambiamos el pozo profundo de 186 metros y estamos haciendo algo para el Fútbol Formativo que es el Complejo ‘José Sulantay’”, añadía el presidente del fútbol chileno.

Los reductos escogidos son algunos de los que conocieron Christian Schmölzer, director de torneos masculinos, y Roberto Grassi, encargado de torneos juveniles de la FIFA, cuando viajaron a Chile en abril. En aquella oportunidad estuvieron en Arica, Iquique, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Concepción y Temuco. Se sabía que las subsedes irían entre cuatro y seis y una de las prioridades era que tuvieran un aeropuerto cercano. Eso le jugaba en contra a Talca inicialmente, pero la capital de la Región del Maule si recibirá a la cita mundialista.

Para que todo resulte en el certamen planetario, los costos son cercanos a US$ 20 millones. Esta cifra será enviada desde Zúrich a Quilín. Los gastos serán en infraestructura y otros elementos relacionados al evento. En Argentina, el gasto del Mundial Sub 20 bordeó los US$ 30 millones. Al igual como sucederá en Chile, la edición llevada a cabo en el país transandino contó con cuatro subsedes. En esa ocasión fueron La Plata, Mendoza, Santiago del Estero y San Juan.

Además, la billetera fiscal también aporta. El Instituto Nacional de Deportes proyecta alrededor de 15 mil millones para el mejoramiento de los recintos que albergarán la cita futbolística. Sin embargo, la ley de presupuestos destinó otros US$ 11 millones para la organización de la cita. Es decir, el aporte estatal bordeará los US$ 25 millones.

El Mundial Sub 20 toma forma. Con las subsedes definidas, el siguiente paso es deportivo: saber quienes lo disputarán y cuales serán los grupos. Chile, como país anfitrión, ya tiene su lugar asegurado. Aun así, debe participar, de una manera más testimonial y para llegar con ritmo competitivo, del Sudamericano Sub 20. Hasta ahora, aparte de la Roja Sub 20, ya están clasificados Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Noruega, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Panamá y Ucrania. Son 12, de 24, por lo que aun falta definir la mitad.