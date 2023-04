“Entendí cómo funcionaba el tenis y cómo funciono yo como persona y jugador”: las mejores frases que dejó la entrevista a Nicolás Jarry

En conversación con El Deportivo, el actual número uno de Chile analizó su presente y los cambios realizados en su rutina que le permitieron retornar en gloria y majestad a la élite del tenis mundial. A continuación, algunas de las frases destacadas de la entrevista concedida por el último campeón del Chile Open.

Parar un mes: ¿decisión correcta?

Nicolás Jarry consiguió el título de torneo disputado en San Carlos de Apoquindo el domingo 5 de marzo. A cuatro semanas del logro, el actual 57° del ránking no se arrepiente de la determinación de ausentarse del circuito por dicho periodo, antes de regresar a la competencia en el ATP 250 de Marrakech (Marruecos): “Tomamos una buena decisión con todo el equipo de parar una semana para disfrutar. Luego, dos semanas de entrenamiento, y ahora esta preparatoria para el torneo. Así que muy contento con estas semanas después del título”, señaló.

El punto de quiebre en su carrera

“El clic yo creo que podría ser más un entendimiento de muchas cosas; de cómo funcionaba el tenis y de cómo funciono yo como persona y jugador, que sucedió al final del año pasado, y con las ganas que tenía de afrontar este año y la muy buena pretemporada que hice”.

Nicolás Jarry consiguió en Santiago el segundo título de su carrera profesional. Foto: Team Chile.

Los halagos de Marcelo Ríos

Sobre las loas del otrora número uno del mundo, quien señaló que Jarry era “uno de los tipos más profesionales que he conocido en mi vida”, el nieto de Jaime Fillol señaló que es “un elogio muy bueno, muy grande, muy bonito… Además, de parte de él, con todo lo que logró… Somos muy cercanos y sabe bien cómo trabajo yo y todo. Entonces, que venga de él es muy valioso”.

El desafío del Grupo Mundial

“Todos sabemos que en el Grupo Mundial están los mejores países del mundo, con grandes jugadores (...). Pero la Davis, como siempre, es diferente. Confío en que tenemos un buen equipo. Espero que todos lleguemos saludables y jugando un buen tenis, para tener las máximas oportunidades posibles y salir a luchar por la camiseta y por el equipo”.

Las diferencias con el jugador de 2019

Consultado sobre el tema, Jarry expresó que “hace tiempo vengo pensando que mi versión de ahora es mucho mejor que la de varios años atrás”.

El manejo de las expectativas

“Enfocándose en el buen trabajo, estando tranquilo con que uno hace lo mejor posible y creyendo en el proceso y en las ganas que uno le mete”.

Conformidad con su juego y trabajo mental

“Estoy conforme con la entrega que le pongo todos los días en todos los entrenamientos y las ganas de mejorar que tengo”.

Asimismo, Jarry agregó que el trabajo mental y emocional ha sido clave: “Una de las cosas más importantes que me he dado cuenta, que he trabajado y que estoy feliz, es que me trato con más cariño, no queriendo ser perfecto, sino entendiendo que somos humanos, que cometemos errores y que es normal”.

Al respecto, añadió que “todos sufrimos, todos tenemos inseguridades y hay que saber que es normal, que todos sufrimos y que todos tenemos malos ratos.”

Sin miedo al cambio

Yo creo que a la mente, en general, la cabeza de todo el mundo, no le gustan los cambios; le gustan las cosas tranquilas, le gusta tratar de tener el control y no salir de la zona de confort. Y al final las mejores cosas y los aprendizajes evolucionan para bien si es que uno no le hace caso a ese miedo y trata de salir de la zona de confort. Ahí es donde están los avances”.