“Es un cara dura”: Felipe Melo se lanza contra árbitro chileno por expulsar a Marcelo tras la escalofriante lesión

El duelo de ida entre Argentinos Juniors y Fluminense estuvo marcado por una desafortunada jugada. En el minuto 56 del encuentro, mientras intentaba salir jugando, Marcelo pisó sin intención a Luciano Sánchez provocándole una lesión.

Tras ver las consecuencias en el jugador de la escuadra argentina, el brasileño se llevó las manos a la cabeza e intentó buscar consuelo entre sus compañeros. Instantes después, tras ser llamado por el VAR, el juez chileno Piero Maza decidió mostrarle la cartulina roja.

Esta sanción ha sido duramente criticada por integrantes de Fluminense. Uno de ellos ha sido Felipe Melo quien tras el partido declaró que “es verdad que -Marcelo- empezó a llorar conmigo en la cancha por lo que pasó, pero es un accidente. No me lo puedo creer que el árbitro haya tenido la caradurez de expulsar a Marcelo”.

“Pero en estos momentos lo más importante es la recuperación del atleta porque fue muy feo. De verdad que voy a pedirle a Dios para que se mejore y regrese al campo lo más pronto posible”, añadió a continuación.

También tuvo palabras para elogiar al rival y a su técnico, Gabriel Milito. “Máximo respeto a este equipo y a este entrenador que está al frente desde hace tres años y bueno, ahora a entrenar y seguir soñando porque estamos en casa. Pero ojo con este equipo. Tenemos que hacer un buen trabajo para pasar de ronda”.

Otra de las personas que se mostró contraria a la expulsión fue el técnico de Fluminense Fernando Diniz. “Para mí la expulsión de Marcelo es absolutamente un absurdo, una locura. ¿Qué hacía Marcelo?”, comenzó señalando.

Para profundizar su idea expresó que “para mí es lo mismo que cuando hay alguien conduciendo por la avenida, se pasa el semáforo en verde, y es culpa del conductor. Marcelo regateaba y no tenía dónde poner el pie”.

“Todos están tristes por lo que le pasó al jugador. Eso es una cosa. Lo segundo es que la expulsión estuvo absolutamente mal. Hasta por la reacción de Marcelo. No fue su intención. No había ningún lugar para que Marcelo pusiera el pie. ¿Cómo lo expulsan? Nadie pateó a nadie. Fue absolutamente para estropear el juego. No hay forma de aceptar la expulsión de Marcelo”, agregó.

Otro punto que tocó en contra del arbitraje de Piero Maza fue el tiempo adicional del segundo tiempo, en el que se debía considerar el tiempo de la atención a Luciano Sánchez, la revisión en el VAR de la jugada que terminó con la expulsión de Marcelo, además de la roja al portero Alexis Arias.

“Otra cosa con respecto al arbitraje. Allí se detuvo durante 5 minutos. Luego paró otros 3 o 4 minutos cuando el portero fue expulsado. Y el árbitro dio 8 minutos de tiempo añadido. Una absurda falta de discreción. No puedo entender cómo hay 8 minutos de tiempo añadido en un juego como ese”, lanzó.

Las disculpas de Marcelo

Tal como mostró su malestar con la situación dentro de la cancha al acudir al vestuario de Argentinos Juniors para ver cómo se encontraba Sánchez, Marcelo también lo manifestó de forma pública a través de sus redes sociales.

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, escribió, utilizando además una fotografía del saludo protocolar previo al encuentro.