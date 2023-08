DT de Fluminense critica a árbitro chileno por expulsar a Marcelo

El empate entre Argentinos Junior y Fluminense en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores estuvo marcado por una desafortunada jugada. En el minuto 56 del encuentro Marcelo tomó el balón y salió jugando de forma vistosa sacándose rivales. Claro que en un amague para sacarse a un tercer jugador, terminó pisando la pierna de Luciano Sánchez, quien terminó fracturado.

La reacción del seleccionado brasileño fue inmediata. Frenó su carrera y envió la pelota fuera de la cancha para apurar la atención al rival. Una vez que se acercó al jugador caído para ver la situación de este quedó impactado. Se llevó las manos a la cabeza y acabó en cuclillas recibiendo el consuelo de un compañero.

Minutos más tarde, tras la revisión del VAR, el árbitro chileno Piero Maza determinó mostrarle la tarjeta roja. Claro que esta amonestación no dejó conforme al técnico de Fluminense Fernando Diniz.

Tras el encuentro comentó que “para mí la expulsión de Marcelo es absolutamente un absurdo, una locura. ¿Qué hacía Marcelo?”, comenzó indicando.

Para reforzar su idea continuó: “Haré una metáfora. Para mí es lo mismo que cuando hay alguien conduciendo por la avenida, se pasa el semáforo en verde, y es culpa del conductor. Marcelo regateaba y no tenía dónde poner el pie”, argumentó.

“Todos están tristes por lo que le pasó al jugador. Eso es una cosa. Lo segundo es que la expulsión estuvo absolutamente mal. Hasta por la reacción de Marcelo. No fue su intención. No había ningún lugar para que Marcelo pusiera el pie. ¿Cómo lo expulsan? Nadie pateó a nadie. Fue absolutamente para estropear el juego. No hay forma de aceptar la expulsión de Marcelo”, agregó.

Luego también tuvo palabras para el árbitro chileno por los ocho minutos de tiempo adicional dados en el complemento, pues el duelo estuvo detenido por más tiempo debido a la lesión, la expulsión de Marcelo tras la revisión del VAR y la tarjeta roja recibida por el portero Alexis Martín Arias en el conjunto argentino.

“Otra cosa con respecto al arbitraje. Allí se detuvo durante 5 minutos. Luego paró otros 3 o 4 minutos cuando el portero fue expulsado. Y el árbitro dio 8 minutos de tiempo añadido. Una absurda falta de discreción. No puedo entender cómo hay 8 minutos de tiempo añadido en un juego como ese”, lanzó.

Por otro lado, brindó un análisis sobre el encuentro. “Creo que el resultado fue justo. Un juego muy disputado. Hasta los 25, 30 minutos, Argentinos estuvo mejor, pero Fluminense equilibró e incluso remató mejor el segundo tiempo. En el segundo tiempo, Fluminense fue superior y mereció el empate. Y si cambiara las tornas, también sería justo”, declaró.

Por último, consultado sobre la revancha, señaló que “(Argentinos Juniors) es un equipo muy intenso, bien formado, con buena calidad técnica. Así que no fue una sorpresa. En la segunda mitad logramos imprimir mucha intensidad en el juego. Fue un partido que tuvo cierto equilibrio. En Maracaná, esperamos con el apoyo de nuestra afición y hacer un buen partido allí”, concluyó.

La revancha de esta llave se disputará el próximo martes 8 de agosto a partir de las 18.00 horas.