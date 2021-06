¿Está preparado Ben Brereton para ser el centrodelantero de La Roja? El interesante debate entre Marcelo Espina y Gonzalo Fouillioux

El duelo entre Chile y Bolivia se roba la atención en el sexto capítulo de El Deportivo Copa América. Nuestros panelistas de la jornada, Marcelo Espina y Gonzalo Fouillioux, generaron una interesante conversación sobre las claves del encuentro entre el equipo de Lasarte y César Farías. Por lo mismo, un nombre que fue analizado ambos fue el de Ben Brereton. ¿Está preparado para asumir el centro del ataque y hacer frente a la falta de gol de La Roja?

“Se ha generado algo en el ambiente con su caso después de 15 minutos muy buenos. Yo creo que es un jugador con cultura europea. Tiene 22 años, no 17; por lo que si hay críticas, yo no sé si a él le afecte tanto. Creo que en Europa, en ese sentido, están chipeados de otra forma”, dijo Fouillioux sobre el delantero del Blackburn Rovers. Además, añadió: “Si él tiene que asumir un rol importante dentro de la ofensiva de la Selección, viniendo de una liga competitiva, no creo que se venga abajo ni se destruya anímicamente por las críticas”.

Por su parte, Espina fue más moderado con las chances del artillero y su rol en el futuro de La Roja: “Los extremos tampoco son buenos. Tampoco hay que transmitirle toda la responsabilidad a un muchacho que recién se está conociendo con los compañeros. No sé por qué se generó tanto revuelo en el poco tiempo que ingresó. Entró bien, se movió bien, pero no es para hacer un análisis tan amplio”.

Bolivia, un rival abordable

Ambos panelistas coincidieron y fueron optimistas con las posibilidades que tiene Chile de ganar el encuentro ante Bolivia de esta tarde. “Sigo pensando que Bolivia es el rival más débil de Sudamérica. Es poco probable que si se repite un partido como el del otro día no se gane. Chile va a ganar, hay una diferencia marcada entre un equipo y otro. Acá lo importante es la paciencia”, dijo Espina sobre el duelo.

El periodista Gonzalo Fouillioux también confía en el triunfo del equipo nacional: “Bolivia no tiene tanta calidad para salir, por lo tanto Chile siendo agresivo e instalándose arriba se puede ahorrar mucho trabajo. Con Bolivia han salido unos últimos partidos muy accidentados, debería ganar”.

Recuerda que El Deportivo Copa América se emite todos los días de lunes a viernes, a las 12.00 horas. Te esperamos.