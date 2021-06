Chile tiene la obligación y Lasarte arma un equipo para atacar a Bolivia

No hay dos lecturas. Es ganar o ganar. Ni siquiera pensar en un empate como el que se sufrió en San Carlos de Apoquindo por las Eliminatorias. No hay excusas, no es mirar en menos al rival. Da lo mismo el escaso poder de fuego que hace rato sufre la Roja. La obligación ante Bolivia por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América es sumar los tres puntos. Y Martín Lasarte, el entrenador de la selección chilena, lo tiene absolutamente claro.

El técnico y sus jugadores dan vuelta la página después del estreno ante Argentina. Chile se alista para un nuevo choque ante Bolivia, escuadra con la que igualó 1-1 en el último partido camino a Qatar 2022.

Sobre este compromiso, y comparando con el anterior, el DT uruguayo reconoce que llega con nuevas conclusiones. Lecciones para no sufrir lo mismo. “Creo que el fútbol nos presenta cada fin de semana, cada fecha, cosas para aprender. A veces juegas muy bien y no ganas. Y otras veces te someten y sacas un resultado positivo”, dijo en conferencia de prensa. “Bolivia hizo las cosas muy bien en las Clasificatorias, el partido que quiso hacer. Nosotros tuvimos que concretar las cuatro o cinco que tuvimos, pero nos faltó materializar en gol las situaciones claras que tuvimos”, complementó.

“Bolivia es muy directo, defiende bien, tiene buen juego en pelota parada, se nota que está trabajado”, añadió Machete.

La pizarra

Como entiende que los tres puntos son fundamentales para no poner en riesgo la clasificación, Lasarte anunció que buscará variantes a la propuesta ofrecida ante Argentina. “El fútbol es una cuestión de competencia, hay un rival al frente, y no hay dos partidos iguales. Está claro que vamos a intentar plantear ante Bolivia algún matiz respecto a Argentina, que cuenta con jugadores de nivel muy alto. No significa que Bolivia no los tenga, pero Argentina es de los equipos más importantes del mundo”.

Esas variantes, sin embargo, también se relacionan con el empate en San Carlos, donde el Equipo de Todos jugó con línea de tres y solo un delantero de referencia, como Eduardo Vargas (que no cumple con las característica de un nueve natural). En ese sentido, en los ensayos realizados en Brasil, el DT buscó darle más compañía al artillero del Atlético Mineiro. Y el elegido para esa tarea es el inglés Ben Brereton, quien dejó buenas sensaciones en los minutos finales ante los transandinos. “Él tuvo tiempo de maduración, de ensamblaje con sus compañeros. No hablaba una palabra de español, por lo que necesita todavía un tiempo más de adaptación. El otro día lo hizo bien”.

La alternativa a Brereton Díaz es César Pinares, quien cumpliría una función más de enlace, dejando en ofensiva a Vargas y Jean Meneses. Como sea, el charrúa tomará la decisión final hoy, antes del juego. A la espera, además, de no sufrir nuevas sorpresas por contagios de Covid-19 en el plantel.

Alexis, una incógnita

Uno que está lejos de la Selección, en Santiago, es Alexis Sánchez. El delantero del Inter de Milán trabaja para recuperarse de una lesión y unirse a sus compañeros a partir de los cuartos de final.

Lasarte ni siquiera pensar en su inclusión. “Está haciendo las pautas que sanidad le ha marcado, y en eso está bien, pero es muy prematuro plantearnos otra cosa para más a futuro”.

El director deportivo de las selecciones nacionales, el español Francis Cagigao, también se refirió al tema. “He estado en contacto con Alexis, es una lesión complicada en el sóleo, él está trabajando a diario con los servicios médicos de la Federación y lo que es verdad es que no voy a poner plazos a la recuperación de Alexis, hablamos de tejido muscular”, dijo a Radio Cooperativa, reconociendo que no es segura su incorporación, aunque Sánchez lo único que desea es ser parte de la Copa América.