Estará en Santiago 2023: la dominicana Marileidy Paulino se corona campeona del mundo en los 400 metros

“Siento que voy a ser la campeona del mundo”, decía hace 20 días Marileidy Paulino en sus redes sociales, mientras preparaba su participación en el Mundial de Atletismo en Hungría. Y este 23 de agosto la dominicana cumplió su palabra. En una espectacular carrera se quedó con el primer lugar en los 400 metros e hizo historia para su país.

La nacida en Nizao completó un tiempo de 48.76 segundos (récord para ese país) y superó a la polaca Natalia Kaczmarek, que marcó 49.57 segundos (+0.81), y Sada Williams de Barbados, quien quedó tercera con 49.60 (+0.83).

La primera dominicana

De esta forma, Paulino, quien estará compitiendo en la pista del Estadio Nacional en Santiago 2023, se convirtió en la primera mujer de República Dominicana en ser campeona del mundo en una competencia individual en un Mundial de Atletismo. Antes lo hizo Félix Sánchez, en 2003.

Ante los aplausos del público de Budapest, la deportista no pudo contener las lágrimas en plena pista. Sabía que era algo histórico. “Me siento muy feliz de poder ser campeona mundial. Me imaginaba ganar con cierta superioridad porque desde las eliminatorias y las semifinales he estado observando todo para la gran final. No tuve mucha presión porque soy una persona segura de sí misma, he trabajado mucho y tenía este propósito” comenzó diciendo tras la competencia en zona mixta.

Al mismo tiempo, sabe que esto puede ser un punto de inflexión importante para los jóvenes dominicanos: “Me siento orgullosa de mí porque yo sé que mucha juventud van a querer hacer deporte, van a ver algo diferente en mí y se van a motivar más”.

Ahora, Marileidy Paulino se alista para su participación en los Juegos Panamericanos de nuestro país, los cuales la encuentran en el mejor momento de su carrera.