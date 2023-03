Esteban Paredes muestra su pasión por el golf en el Chile Classic: “Es un deporte que puede integrarse en todos los sectores”

Este miércoles la cancha del Prince Of Wales Country Club vivió una de las jornadas más especiales dentro de los torneos de golf. El tradicional Pro-Am llegó al Astara Chile Classic y llenó de celebridades el campo de La Reina, quienes disputaron una ronda con diferentes profesionales del torneo.

La modalidad que disputaron se llama “scramble” y consiste en que un jugador profesional acompaña a tres amateurs durante 9 hoyos y luego se cambia por otro golfista profesional. En el juego los aficionados, deben escoger el mejor golpe de salida de entre los tres integrantes del grupo y desde ahí continuarán jugando el hoyo. Solo podrán usar el golpe de salida del jugador profesional en los cuatro hoyos de la cancha que tienen par 3.

Algunos de los rostros que participaron de la actividad fueron Nicolás Castillo, Claudio Borghi, José María Buljubasich, Víctor Hugo Castañeda y Juan Cristóbal Guarello, aunque hubo que se llevó toda la atención: Esteban Paredes.

El ex delantero de Colo Colo compartió grupo con el colombiano Camilo Villegas, histórico jugador del PGA con cuatro victorias en el tour y ganancias que superan los 20 millones de dólares. De hecho, es el sudamericano que más dinero ha sumado en el circuito norteamericano.

Antes de saltar a la cancha, el zurdo entregó sus sensaciones en torno al evento y a su pasión por el golf. “Me encanta el golf. Por mí lo jugaría todos los días, pero hay otras cosas que hacer. Ahora voy a tener que ponerme a trabajar (risas)”, lanzó de primeras.

Paredes demostró ser un gran seguido del golf, mencionando a los tres jugadores que más le apasionan. “Me gusta verlo por televisión. Uno de los primeros en los que me fijé fue en Phil Mickelson, quien es zurdo también. Me gustán mucho Jon Rahm y Jordan Spieth”, agregó.

De hecho, profundizó y admitió que el golf tiene que ser una especialidad que se masifique dentro del país. “Creo que el golf es un deporte que puede integrarse en todos los sectores y dejar de tener esa fama de ser de elite. En este país tenemos grandes talentos. Los hay en el fútbol, en el tenis y también en el golf. La idea es descubrirlos y trabajarlos. Este torneo, el Astara Chile Classic es un gran avance y puede servir mucho para lograr eso. Ojalá se dé”, lanzó.