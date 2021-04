Esteban Paredes y su salida de Colo Colo: “Me sentí traicionado por Aníbal Mosa”

Aunque ya lleva un par de meses fuera de Colo Colo, Esteban Paredes no olvida su traumática salida del Monumental. Un golpe duro para el hoy jugador de Coquimbo Unido. El goleador histórico del fútbol chileno esperaba retirarse de la actividad con la camiseta blanca, tal como lo describió en entrevista con Espn.

“Nunca me lo imaginé así mi salida. Uno espera que le digan en su cara que la renovación no estaba, que querían nuevos horizontes y uno como grande entendería y saldría de mejor forma. Había pasado semanas muy amargas por todo lo que viví en Colo Colo. Ahora me encuentro con otros aires, quiero seguir disfrutando de lo que más me gusta. Creo que todavía le puedo dar al fútbol, por eso estoy jugando nuevamente”, aseguró el delantero.

Sin embargo, en lo que más repara el delantero es en la actitud que tuvo el presidente de Blanco y Negro. En ese sentido, no tuvo reparos en reconocer que se sintió “traicionado”.

“Me llamaron por teléfono y fue lo que más me dolió, porque con Aníbal Mosa nos llevamos muy bien. Él me llamaba tres veces por semana cuando estábamos en momentos críticos. No le tengo rencor, pero me sentí traicionado por Mosa”, aseguró el histórico goleador.

El famoso bono

El campeonato pasado, Colo Colo vivió una de las peores temporadas de su historia. Una mala campaña que lo llevó a disputar un inédito partido por la permanencia. En ese escenario fue donde el presidente Aníbal Mosa prometió un bono para zafar de la B, un premio que causó controversias en el plantel, según detalló Paredes.

“Hubo peleas en el camarín por el bono. Todo esto fue después de la ley de protección del empleo, fuimos el único equipo que llegó a la AFC (Administradora de Fondos de Cesantía). Le dije a Aníbal que era un error, pero en ese momento Harold Mayne-Nicholls era el que estaba negociando y Mosa no se metía en esos temas”, relató el atacante de 40 años.

Asimismo, desmintió que existieran jugadores que se sintieran superiores al resto del plantel, ya que “de ninguna manera había cabrones en el plantel. Había varios jugadores que llevaban harto tiempo y eso nunca pasó”.