Everton despide a Frank Lampard y va con todo por Marcelo Bielsa

Tras la derrota del fin de semana, el Everton de Inglaterra ha rescindido el contrato de su entrenador, Frank Lampard, luego de registrar una seguidilla de derrotas y sumar números rojos a lo largo de la campaña 2022-23, dejándolo en un complicado presente en la Premier League. Tras la destitución de su DT, un viejo conocido aparece en su horizonte, Marcelo Bielsa. Entrenador de basta experiencia por Europa, conocedor de la competencia y, que además, se encuentra como agente libre desde la pasada temporada tras desvincularse del Leeds United.

En enero de 2022, el hoy ex entrenador del Everton recaló en Goodison Park con la misión de reemplazar en su cargo al español Rafael Benítez y zafar al equipo del descenso, objetivo que consiguió en las últimas fechas. No obstante, este año los resultados no fueron los deseados y, ante diez partidos sin conocer de victorias, desde Everton decidieron cortar las relaciones contractuales.

Los números Blues no son buenos. En esta campaña, solo han conseguido tres victorias y 15 puntos en 20 partidos disputados, lo que ha provocado que estén casi al fondo de la tabla (penúltimo). Problema que se suma a los reiterados altercados en que se han visto envueltos aficionados, propietarios y futbolistas, teniendo fuertes intercambios de palabras ante el presente del club.

El favorito a la banca de los Toffees

La primera alternativa que aparece para recalar en Everton es Marcelo Bielsa. Un entrenador argentino, con carácter y que posee conocimiento de la liga inglesa. Además, tiene la experiencia de dirigir equipos en este tipo de situaciones. Cada uno de estos factores son aristas que seducen a la dirigencia de los Blues, quienes buscan un reemplazante de calidad y que los lleve a mantener la categoría.

Así lo aseguran desde los medios ingleses, quienes afirman que en Everton apuntan al rosarino Marcelo Bielsa, exseleccionador de Chile, como el principal favorito para hacerse cargo de los Toffees por el resto de temporada. Aquello, tomaría fuerza, ya que al club se le hace más sencillo negociar ante su presente como agente libre. Sumado a que ya cuenta pasos por Premier League junto al Leeds United, club con que consiguió el ascenso y dejar toda una temporada al escuadra en primera categoría, siendo un hito en la historia del Leeds.

También, la carrera de Bielsa toma relevancia para ser la primera opción en el equipo de Liverpool. Los pasos por clubes como Athlétic Club, Olympique de Marsella, Lille OSC y, el reciente mencionado, Leeds United, son experiencias que suman puntos para que el argentino recale en los Blues.

Si bien la opción de Liverpool es concreta, no es la única que tiene el Loco. El ex DT de La Roja también es seguido de cerca por la Selección de México y comandar un nuevo proceso clasificatorio para el próximo Mundial de fútbol de 2026. A esto, se le suman ofrecimientos desde clubes argentinos, pero sin claras opciones producto de los deseos del estratega por seguir en alto rendimiento.

Marcelo Bielsa dirigiendo un partido por Leeds United. Foto: Molly Darlington / Reuters

Difícil presente Blue

De llegar a las filas de Everton, la tarea para Bielsa no es de las más fáciles. El equipo que actualmente radica décimo noveno con 15 unidades, también posee un desalentador registro. Tan solo ha marcado dos goles o más en dos de los 20 partidos jugados de la Premier League y únicamente la diferencia de tantos impide que no sea ahora el colista de la tabla, el cual ocupa momentáneamente el Southampton.

Por otro lado, fuera de las canchas también hay problemas. La derrota del pasado sábado ante el West Ham (2-0) ha acabado con la paciencia de los aficionados de Liverpool y, lo han manifestado hacia los dirigentes. Principalmente, para los hinchas, el presidente del Everton, Farhad Moshiri, y conjunto de dirigentes, son los culpables del presente de los Toffees. Es más, en el pasado duelo, ningún directivo pudo asistir presencialmente a Goodison Park debido a las “amenazas” en contra de su seguridad.

Bajo esta línea, otra de las maneras en manifestar su descontento, pero de forma “pacífica”, fue cuando la afición decidió no acompañar a su equipo en uno de los partidos. En aquella oportunidad, solo asistió una persona al encuentro. Situación que n o sucedía desde octubre de 2021.