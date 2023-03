Ex ayudante colocolino: Leandro Stillitano dice adiós a la banca de Independiente

Solo cuatro meses duró la primera experiencia de Leandro Stillitano como entrenador de un primer equipo. Este sábado, luego del empate 2-2 de Independiente de Avellaneda con Colón por la octava fecha de la Liga Profesional Argentina, la dirigencia del Rojo decidió poner punto final al ciclo del ex ayudante técnico de Gustavo Quinteros.

De acuerdo a lo informado al otro lado de la cordillera, ésta era una determinación que se venía analizando hace ya algunas semanas, debido a los pobres resultados conseguidos por el equipo en el certamen local.

Sin embargo, lo de este sábado colmó la paciencia de los directivos, luego de ceder un empate como local en el Estadio Libertadores de América frente al cuadro de Santa Fe.

Es que Los Diablos Rojos vencían 2-1 en casa hasta el decimoprimer minuto de descuento, cuando Ramón Ábila anotó el empate definitivo para los dirigidos por Néstor Gorosito.

Post partido, y con la amargura evidente de perder puntos que ya se sentían propios, Stillitano confirmaba que -pese a todo- se mantendría en el cargo: “Mientras vea respuestas de los jugadores, voy a seguir. Me siento fuerte, me siento bien (...). Cuando me trajeron sabíamos que esto podía pasar”.

Sin embargo, la dirigencia liderada por el presidente Fabián Doman ya tenía decidido poner término al periodo del ex ayudante de campo colocolino.

“El Club Atlético Independiente y Leandro Stillitano han resuelto de común acuerdo interrumpir su mandato como entrenador”, señala el comunicado del club de Avellaneda.

El documento agrega que “desde la institución, queremos agradecer y destacar el profesionalismo de Leandro y su cuerpo técnico para afrontar este delicado momento del club”.

Finalmente, el documento informa que “en los próximos días anunciaremos quién estará a cargo de la conducción del plantel profesional”.

Cabe mencionar que Leandro Stillitano finaliza su paso como adiestrador del Rojo con un registro de un triunfo, cinco empates y dos derrotas en ocho encuentros dirigidos, logrando solo un 33,3% de los puntos en disputa.