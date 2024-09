Ex delantero de la U encara a Esteban Paredes y recibe dura respuesta del Sifup

El regreso de Esteban Paredes no dejó a nadie indiferente. El goleador, de 44 años, volvió a la actividad para defender la camiseta de Santiago Morning, club que hasta hace poco estaba ejerciendo como gerente deportivo. Su vuelta estuvo llena de alegría: en sus primero minutos convirtió de entrada a Deportes Temuco.

La alegría, sin embargo, no fue compartida por todo el gremio de futbolistas. De manera inesperada, Marco Olea, quien defendiera de la camiseta de la U durante la temporada 2004-2005, increpó al Tanque por las redes sociales. “¿Ahora que volvió Paredes a jugar, devolverá el fondo de retiro?”, escribió el exazul a través de su cuenta de X etiquetando al Sifup, que contestó rápidamente al emplazamiento del retirado delantero.

“Hola Marco, te informamos que Esteban no ha postulado al Fondo de Retiro, por lo tanto, no lo ha cobrado. Esperamos que estés muy bien. Saludos”, respondieron. No fue el único mensaje que dejó la entidad que comanda Gamadiel García: “Además, creemos que en momentos en que la desinformación por redes sociales causa tanto daño, no es bueno ser partícipe de esto. Si en el futuro tienes alguna duda, feliz te la aclaramos. Buen finde!”.

Cabe mencionar, que el Fondo de Retiro va en beneficio a los futbolistas que dejan la actividad en retribución a sus trayectorias profesionales. El aporte es proporcional a la cantidad de años que el beneficiario actuó como profesional en el fútbol, cálculo que se realiza desde la suscripción de su primer contrato como profesional. Para que los futbolistas puedan adquirir este beneficio, deben comunicar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de su calidad de potenciales beneficiarios la fecha en que harán efectiva su renuncia o cesarán en sus funciones como futbolistas profesionales.

Marco Olea y su inseperable compañera de celebración: la corbata. Un clásico que derivó en el apodo "Caballero del Gol". Foto: Archivo Copesa.

En los seis años en que se ha entregado el Fondo, lo han recibido 147 jugadores. En 2023, por ejemplo, el beneficio lo recibió Luis Jiménez. lista incluyó a otros insignes compañeros de generación como Felipe Seymor, José Pedro Fuenzalida, José Rojas, Matías Fernández, Arturo Sanhueza y Jaime Valdés.

En el listado también aparecen Fredy Munizaga, Gerson Martínez, Isaías Peralta, Jorge Ampuero, Matías Rubio, Michael Lepe, Roberto Reyes, Enzo Ruiz, Frank Fernández, Eric Godoy, Fernando Saavedra, José Luis Muñoz, Lucas Simón, Gabriel Sandoval, Cristián Rojas, Diego Silva, Martín Cortés y Miguel Jiménez.