Expolola de Jordhy Thompson le responde a la madre del futbolista: “Lo conocí siendo un borracho”

El caso Jordhy Thompson vueve a sacudir a Colo Colo. El juvenil formado en el Cacique, que ha sido blanco de críticas por agredir a su expolola, hoy ve como su madre con su denunciante se interpelan por las redes sociales.

A primera hora, Norma Dávila, la madre del jugador, increpó a Camila Sepúlveda, la mujer que lo denunció por las redes sociales. “Camila, te voy a pedir que por favor dejes de andar funando a mi hijo. Si tú sabes cómo es él entonces por qué siempre vuelves con él. Tenías que haberte alejado desde el momento que te faltó el respeto. Sin embargo, nunca lo hiciste. A mi hijo le dieron a elegir entre tú y su carrera. Obvio que eligió su carrera”, señala uno de los mensajes.

Luego agrega que “harto le costó llegar donde está. Es fome que tú lo estés funando para perjudicarlo. Tampoco te voy a dar a ti explicaciones de mi vida. Lo funaste porque él ya no quiere estar contigo. Quieres lucrar a costillas de él y que te llamen de todos los programas para cobrar dinero, ya que con el Jordhy no te funcionó”.

La respuesta de la joven no demoró en llegar. Se descargó en la misma red social, asegurando que el jugador ya tomaba alcohol antes de conocerla. “Señora, ¿no ve los pantallazos? ¿Yo lo llevé por el camino del trago?”, respondió Sepúlveda.

“Yo a él lo conocí siendo un borracho de mierda. No le daré más pauta porque no voy a perder más tiempo contigo. Señora, medíquese”, agregó.

“No quería seguir con el tema, pero tendré que hacerlo porque no voy a permitir que vengan a inventar esas cosas de mí, me daría vergüenza que mi hijo fuera un maltratador y andar comentando estas cosas por ahí”, cerró la conversación.

Cabe recordar, que hace unos días, Gustavo Quinteros también se refirió a la separación del jugador del primer equipo. “Me causó sorpresa todo lo que se dice sobre Jordhy y un posible nuevo encuentro con la persona que presentaba problemas. Me sorprende porque de parte del club no tenía permiso para volver a estar cerca de esa persona. También me extraña que esa persona se haya reunido con Jordhy”, comenzó señalando.

“Me parece que ahí hay una relación enfermiza, de culpabilidad entre ambos. Porque no deberían estar juntos. Estamos tratando de ayudar a Jordhy a que sea una persona mejor, pero la otra persona también necesita tener ayuda”, lanzó el adiestrador.

Claro que estas palabras causaron indignación en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La ministra Antonia Orellana comentó esta mañana que “Eso es volver a los años en que a las mujeres se les decía ‘¿Pero usted qué hizo que enojó tanto a su marido?’ Ese es el nivel de retroceso en las declaraciones. Me parece que están muy mal enfocadas y que tiene relación con otras respuestas que hemos visto por parte de otros integrantes de la institución”, indicó en diálogo con CNN.