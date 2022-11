Fallece el legendario Nick Bollettieri, exentrenador de Marcelo Ríos y de otras grandes figuras del tenis

El tenis mundial está de luto. A los 91 años, falleció Nick Bollettieri, afamado entrenador de tenis estadounidense, que condujo la formación de la carrera de diversas figuras, entre ellas Marcelo Ríos, Andre Agassi, las hermanas Williams, Jim Courier, Maria Sharapova y Monica Seles. En total, condujo a 10 deportistas que llegarían a lo más alto a nivel mundial, tanto en el circuito femenino como en el masculino.

Nacido en Pelham, Nueva York, el 31 de julio de 1931, tuvo estudios de filosofía y en 1956, decidió abandonar la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, decidió dedicarse por completo al tenis. Primero abrió diversos campamentos de este deporte y luego se estableció definitivamente con la Academia de Nick Bollettieri, en 1978.

Agassi describió en su libro Open cómo eran los métodos del técnico, quien también alcanzó el grado de teniente. “A la gente le gusta decir que la Academia Bollettieri es como un campamento militar, pero en realidad es como un campo de prisioneros glorificado”. Y agregaba: “La presión constante, la competitividad salvaje, la falta total de supervisión por parte de los adultos nos va convirtiendo lentamente en animales. Allí domina una especie de ley de la selva. Es como Karate Kid pero con raquetas, como una especie de El señor de las moscas, pero con drives”.

Y si bien su prestigioso academia fue vendida a IMG solo una década después, Nick se quedó y continuó entrenando a los jugadores. Incluso, a muy avanzada edad era común verlo por las canchas entregando conceptos y prestando ayuda. Sin embargo, los problemas de salud lo aquejaron fuertemente en el último tiempo.

En cuanto a su experiencia con Marcelo Ríos, Bollettieri reveló en un congreso en Colombia su admiración por el zurdo. “Fue el de mayor talento que tuve”, confesó sin tapujos.

En 2020, Bollettieri, que entonces tenía 88 años, se cayó en la cancha durante una sesión de entrenamiento, y luego se supo que había tenido algunos problemas renales, aunque no era muy bueno para visitar a los médicos. “Le tiene miedo a las agujas”, contaba Jimmy Arias, extenista y amigo del fallecido entrenador.

Su familia ya se preparaba para un desenlace fatal. “Papá está cerca de hacer la transición al próximo lugar, pero todavía está aquí con nosotros y espera llegar a Acción de Gracias. Por favor, mantenlo en tus pensamientos para una partida pacífica y un viaje maravilloso. Te amamos papi”, escribió su hija Angelique, un día antes de su fallecimiento.

En Chile, el preparador físico Manuel Astorga, lamentó la noticia. “Hoy es un día triste porque partió un gran maestro; partió el más grande de todos, partió el más querido y criticado de todos, partió un hombre notable en el desarrollo de su trabajo, el más exitoso de todos aunque le duela a muchos. Pero sin duda alguna partió un hombre que me abrió sus puertas en su vida profesional y personal por aquel año de 1993. En ese tiempo en que soñaba con ser bueno en lo que hago en mi profesión, y él me recibió, no sin resquemores, pero me recibió, y aprendí del más grande. Lo más importante es que gané algo más importante que el éxito o la fama, gané a un amigo y eso me da alegría. Vuela alto querido NICK, vuela alto Nick Bollettieri… Te extrañare por siempre amigo querido”.