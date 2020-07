Fazio le responde a Delgado: “Representamos valores distintos, me preocuparía si alabara mi trabajo”

Andrés Fazio, ex vicepresidente de la ANFP durante las administraciones de Arturo Salah y Sebastián Moreno, al que le renunció en febrero de 2019, se refirió a las acusaciones que realizó en su contra Raúl Delgado, en entrevista con La Tercera.

“Fazio formó parte de un directorio que no respetó las normas. Actualmente, la ANFP tiene serios problemas por decisiones en las que estuvo involucrado. Antes de opinar sobre la actualidad, debería informar el motivo por el cual no se denunció a Barnechea por recurrir a tribunales ordinarios, algo que impide la FIFA; por qué se mintió sobre los pagos de Valdivia por la cuota de incorporación; por qué le descontaron solo a la Primera B los montos para abonar el saldo de un préstamo de Deportes Concepción, cuando fue desafiliado; por qué firmó un contrato con Turner sin respetar lo resuelto por el Consejo de Presidentes (...)”, dijo el timonel de Uní Uní.

El empresario salió al paso de las declaraciones. “El señor Delgado y yo representamos valores tan distintos, que de verdad me preocuparía si alabara mi trabajo”, sostuvo.

Fazio asegura no entender a qué apunta el mandamás sanfelipeño en relación a Turner. “La acusación de no haber respetado lo acordado con el Consejo de Presidentes no sé a que se refiere. Me sorprende, porque es primera observación que escucho después de casi dos años”, replicó.

El ex director de Cruzados fue una de las opciones que barajaron los clubes grandes para la presidencia de la ANFP. Hubo gestiones para convencerlo, incluso, con Pablo Milad ya oficializado como postulante, y cuando las inscripciones estaban encima.

Sin embargo, Fazio asegura que con la división que existe entre los clubes es muy difícil administrar la asociación, por lo que desechó la opción, más allá de que nadie se lo ofreció formalmente, según él. Así lo aseguró a este medio, hace dos semanas.

Otros aludidos por Delgado, como José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul; Pablo Hoffman, gerente general de O’Higgins; Colo Colo; Everton y el propio Milad prefirieron no hacer declaraciones sobre los dichos emitidos por el timonel de San Felipe.