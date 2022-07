Fernando González confía en el despertar de Garin para frenar a Kyrgios en Wimbledon: “Es completamente accesible”

En 2005, Fernando González se transformaba en el último chileno en llegar a los cuartos de final de Wimbledon. El Bombardero cuajó una actuación espléndida en la Catedral que solo fue frenada por el mejor Roger Federer, quien se impuso por 7-5, 6-2 y 7-6 (2), en un duelo bastante disputado. “He tenido que trabajar muy duro en defensa, algo que no sucede habitualmente”, señaló el suizo tras esa victoria.

Tuvieron que pasar 17 años para que un chileno volviera a emular este logro, siendo Christian Garin el elegido. Gago disputará este miércoles la ronda de los ocho mejores del certamen frente al polémico Nick Kyrgios, un rival de cuidado, pero no es la bestia que tuvieron que enfrentar el qualy Ricardo Acuña en 1985 (Jimmy Connors) o Fernando González, con el ya citado Federer.

Desde Londres, en donde se encuentra invitado por la organización para jugar un torneo de leyendas, Fernando González entrega su análisis a El Deportivo sobre el gran presente de Garin. “Tremenda actuación. Obviamente, sigue en competencia, así que aún no termina esta semana. Llegué justo hoy día, cuando estaba en el 6-5 del tercer set. Vi todo el resto del partido y vi la mejor parte”, parte diciendo.

“Aparte de jugar en un gran nivel -el nivel alto o más alto o no tan alto eso va y viene-, lo más importante es la forma en cómo sacó adelante el partido. Y además a quién estaba enfrentando... Más allá del nivel del rival (Alex de Miñaur), es un jugador que es un gran competidor y, sobre todo a cinco sets en un partido cuesta arriba, siempre es importante ganarle. Creo que es un crecimiento gigantesco este partido y, por supuesto, lo que va de este torneo”, valora sobre esta victoria del chileno.

Christian Garin, durante su victoria sobre Alex de Miñaur. Foto: AP.

Lo que viva este miércoles será completamente nuevo para Garin, quien por primera vez enfrentará una instancia de cuartos de final en un Grand Slam. En ese sentido, el triple medallista olímpico le entrega algunos consejos a la mejor raqueta del país. “Lo importante es seguir haciendo lo mismo, independientemente de cómo vayan las cosas; es jugar el punto a punto, no caer en la ansiedad, disfrutarlo, obviamente, a pesar de que de repente hay mucho estrés y no se siente que se disfruta tanto. Pero cuando uno entra en el partido, lo disfruta mucho. Sobre todo, en la instancia en que estás, el torneo que es y de la manera en que te vas sintiendo”, sostiene.

Un rival que no compite siempre

El siguiente escollo para Garin (43º ATP) es el australiano Nick Kyrgios (40º), un jugador de enormes condiciones tenísticas, pero con severos problemas de conducta. En los últimos meses ha experimentado una sostenida alza en su juego, que lo ha llevado a cosechar buenos resultados. En Wimbledon se siente cómodo.

A pesar de eso, González se muestra esperanzado en una victoria de su compatriota. “Tiene un partido obviamente difícil, no se puede pretender que haya un partido fácil ahora en cuartos de final, pero es completamente accesible para él. Así que está muy bien”, sostiene antes de hacer un análisis más profundo sobre el oceánico.

“Kyrgios, aparte de ser un jugador que le pega muy bien a la pelota, no es un gran competidor en el sentido de que no siempre compite. Hay momentos en los que deja ir los puntos y deja ir muchos partidos. No creo que sea el caso ahora en un cuartos de final de Wimbledon, pero hay que tener ojo con eso; que de repente te saca, te trata de hacer cosas...”, afirma sobre la actitud del tenista de 27 años.

Tomando en cuenta esa base, el exnúmero cinco del mundo destaca lo importante de aprovechar esas ventanas que abre el oriundo de Camberra. “Por otro lado, también es súper importante estar siempre en todos los puntos como si fuera el último, porque un bajón va a tener en algún momento y es ahí donde hay que entrar si es que las cosas no están saliendo como uno quiere”, sostiene.

La ilusión de Garin está a tope y este miércoles buscará convertirse en el chileno que llegue más lejos en uno de los torneos más tradicionales del deporte mundial.