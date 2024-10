Figueroa entra de lleno en la crisis de la Roja y la Generación Dorada: “La gente me dice: ‘Don Elías, haga algo’”

El debate sobre el mejor jugador de la historia del fútbol chileno siempre es una conversación que provoca un sinfín de opiniones y reacciones. Algunos mencionan a Alexis Sánchez por su relevancia en la Generación Dorada, otros a Arturo Vidal por su nutrida carrera en el balompié internacional, mientras que cierto grupo se queda con Elías Figueroa por ser reconocido como uno de los mejores defensores de todos los tiempos.

Como sea, aquella discusión posee distintos matices y argumentos tanto a favor como en contra de cada uno de estos míticos futbolistas, sin embargo, si algo contribuye a potenciar la acalorada conversación, es el testimonio en carne propia de uno de los protagonistas.

En este contexto, a través de un diálogo con el medio Redgol, “Don Elías” abordó su relevancia en el fútbol nacional y si bien no se autoproclamó como el mejor, dejó señales que dan cuenta de su percepción. “Acá no me meto, díganlo ustedes. Dejé una marca yo, tres veces mejor jugador de América y dos el mejor del Mundo. Supérenla po’. Si corres 100 metros en ocho segundos y viene otro y lo corre en seis, te gana. Pero si lo corre en 10, sigues siendo tú el uno”, lanzó.

El legendario zaguero fue breve y conciso, principalmente por la extensa trayectoria que habla por sí sola. Por un lado, Figueroa cuenta con tres presencias mundialistas con la Roja. En segundo lugar, también tiene el privilegio de ser acuñado por el mismo Franz Beckenbauer como “el mejor de la historia”. Por último, es reconocido en el continente como una figura rutilante de Peñarol de Uruguay e Internacional de Porto Alegre, en Brasil.

Palabras para el ámbito nacional

Pese a que la conversación sobre el mejor del fútbol chileno fue el foco principal durante la entrevista, Elías Figueroa también dejó importantes comentarios sobre otros temas, fundamentalmente ligados al acontecer de la Selección Chilena de Ricardo Gareca y el convulsionado presente que vive Santiago Wanderers, el club de sus amores.

En cuanto al Equipo de Todos, el exdefensor apuntó en contra del Tigre. “Estoy bastante decepcionado, uno se da cuenta. Por qué si son jugadores capaces, la mayoría juega en grandes equipos. No sé si hay algún problema interno y eso hace que esté uno para un lado y otro, para el otro. Gareca no conoce Chile. Es un muy buen entrenador, le ha ido bien afuera, pero acá llegó sin conocerlos”, señaló.

Respecto al panorama de la institución caturra, se mostró decepcionado por la crisis que se vive en Valparaíso a raíz de los problemas de la administración de Reinaldo Sánchez. “Estoy triste. La gente me dice: ‘Don Elías, haga algo’. Pero qué voy a hacer yo”, lamentó.