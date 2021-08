Fran Sánchez, director del Valladolid: “Estamos dispuestos a escuchar ofertas por Orellana”

Hace 5 horas

Fabián Orellana tiene las puertas abiertas para firmar por otro club, dicen en Valladolid. Foto: @realvalladolid/Twitter.

El encargado de fichajes del cuadro de Pucela asegura a El Deportivo que están dispuestos a escuchar ofertas por el Histórico, aunque aclara que todavía no reciben una oferta formal por él. Además, plantea que el jugador no tiene cláusula de salida. Si bien el nombre del ex Audax también sonaba en Alavés, el secretario del club vasco, Sergio Fernández, confirmó que “no existe ninguna posibilidad de que llegue”.