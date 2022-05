Francis Cagigao le declara la guerra a la programación de la ANFP: “Es obvio que algo falla, no es la primera vez que pasa”

La confirmación de Eduardo Berizzo como el nuevo adiestrador de la Selección Chilena debiera tener contentos a todos en la Asociación Nacional de Fútbol. Sin embargo, lo que debía ser una fiesta, finalmente se transformó en una guerra interna.

O al menos eso es lo que se desprende de las palabras de Francis Cagigao, quien repasó a la gerencia de Ligas Profesionales -encabezada por Yamal Rajab- por programar el duelo de Colo Colo contra Ñublense para el lunes (18:00 horas), día en que Berizzo comenzará su trabajo para preparar la gira a Asia.

“Es obvio que algo falla, no es la primera vez que pasa. Desde que estoy, he pedido que no se juegue en fecha FIFA... Esta fecha está programada hace cuatro años por lo que la Federación no debe mandar un calendario a nadie”, aseveró el director deportivo de Selecciones Nacionales.

Luego agregó que “se da por entendido que no se puede programar un partido para un lunes de fecha FIFA. Es un tema ajeno a la Federación y la Selección, es algo que ve el programador” y no paró ahí: “Si éste no lo entiende, es él quien debe dar una explicación, no yo o Pablo Milad”.

No obstante, desde el ente rector detallan que Cagigao conocía el fixture de las últimas fechas de la primera rueda desde el 22 de abril pasado. En ese momento, el español no puso reparos. Además, señalaron que el ejecutivo solo este lunes comenzó con sus reclamos. El duelo del Cacique se intentó modificar, pero las autoridades rechazaron que el duelo se jugase el día domingo, a las 20 horas. (juega también Universidad Católica ese día y los equipos grandes no son programados más allá de las seis de la tarde).

La elección de Berizzo

El ejecutivo también se refirió a los parámetros que determinaron la elección del adiestrador que fracasó con los guaraníes en Eliminatorias y señaló que “hay muchos factores a tener en cuenta: idoneidad, conocedor del medio, filosofía de juego, metodología de trabajo y experiencia. Una de las partes que más me interesaba era el hecho de que no le fuera bien en Paraguay, porque -eso quiere decir- que viene aquí con otro tipo de motivación”.

Por último, Cagigao explicó la ausencia de la Generación Dorada en la gira a Asia que se realizará la próxima semana. “Gary Medel es un jugador que siempre quiere estar, eso no quiere decir que los otros no quieran. Hemos hablado con algunos jugadores que entendemos que necesitan una relajación física después de una larga temporada en Europa”, concluyó.